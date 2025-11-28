Головна Світ Соціум
Нідерланди готують зміни для українських біженців: що потрібно знати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Нідерланди готують зміни для українських біженців: що потрібно знати
Уряд Нідерландів готує спеціальний план для громадян України, які прибули в країну через повномасштабне вторгнення Росії.
фото з відкритих джерел

Міністерство пропонує, щоб українці, які працюють у країні, самостійно оплачували оренду житла і медичне страхування

Уряд Нідерландів готує спеціальний план для громадян України, які прибули в країну через повномасштабне вторгнення Росії. Про це повідомляє NOS, пише «Главком».

Згідно з пропозиціями Міністерства у справах біженців і міграції Нідерландів, українці отримають спеціальний тимчасовий статус після 2027 року, коли закінчиться термін діючої директиви ЄС про тимчасовий захист.

Цей статус стане механізмом для стимулювання повернення українців додому, але лише за умови встановлення миру в Україні. В уряді зазначають, що тимчасовий статус допоможе уникнути ситуації, коли близько 120 тисяч українців, які нині перебувають у Нідерландах, повинні подавати заяву на статус біженця.

Також Міністерство пропонує, щоб українці, які працюють у країні, самостійно оплачували оренду житла і медичне страхування, в той час як безробітні зможуть звертатися за допомогою.

Нагадаємо, влада Німеччини ухвалила рішення зменшити соціальні виплати для громадян України, які прибувають до країни. Причиною називають необхідність посилення мотивації біженців до працевлаштування.

До слова, цього року у вересні ЄС надали статус тимчасового захисту 79 205 біженцям з України. Цей показник перевищив дані за серпень 2023 року. 

Нідерланди готують зміни для українських біженців: що потрібно знати
Нідерланди готують зміни для українських біженців: що потрібно знати
