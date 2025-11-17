Британія готує жорсткі зміни для шукачів притулку

Посилення міграційної політики у Великій Британії зазнало критики від правозахисних груп

У Великій Британії планують посилити умови для мігрантів. Уряд країни має намір збільшити термін очікування дозволу на постійне проживання для шукачів притулку до 20 років. Відповідну заяву зробило Міністерство внутрішніх справ країни. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

За словами міністерки внутрішніх справ Великої Британії Шабани Махмуд, уряд вимушений посилити міграційну політику країни, аби зупинити нелегальну міграцію, яка «розриває країну на частини». «Я знаю, що незаконна міграція створює величезні розколи в нашій країні, і я вірю, що ми повинні діяти, якщо хочемо зберегти суспільну підтримку існування системи надання притулку», – зазначила Шабана Махмуду програмі BBC Sunday with Laura Kuenssberg.

МЗС Великої Британії заявило, що відтепер статус біженця буде переглядатись кожні 30 місяців. Також цей статус стане тимчасовим. До того ж країна більше не буде надавати біженцям гарантоване житло та щотижневу фінансову допомогу.

Також у відомстві країни пояснили, що пріоритетною буде допомога шукачам притулку, які працюють та загалом роблять внесок в економіку Великої Британії та місцеві громади. Йдеться про фінансову підтримку, яку спонсорують платники податків країни. Зазначається, що відмову у фінансовій підтримці може отримати будь-який біженець, який, наприклад скоїв злочин, або ж не працював, маючи для цього всі можливості.

Шабана Махмуд також заявила, що уряд нині має на меті об’єднати країну й поновити контроль над кордонами. За інформацією МЗС Великої Британії, Шабана Махмуд оприлюднить нові пропозиції, які уряд назвав «найбільшим переглядом політики надання притулку в сучасну епоху»

Повідомляється, що у Великій Британії станом на червень 2025 року було подано близько 111 тис. заявок на надання притулку. Нові плани уряду Великої Британії викликали критику правозахисних груп. Відомо, що понад 100 британських благодійних організацій написали листа зі зверненням до Шабани Махмуд із закликом «перестати робити з мігрантів цапів-відбувайлів і припинити політику, яка завдає лише шкоди». Вони також заявили, що плани країни щодо посилання умов міграції лише сприяють зростанню расизму та насильства.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що у Великій Британії близько 2 тис. осіб узяли участь в акції протесту проти планів розмістити 600 прохачів притулку на території військового табору в місті Кроуборо. Уточнюється, що контингент прохачів притулку складається з одиноких чоловіків-біженців, що викликає занепокоєння населення міста з населенням близько 20 тис. осіб.

Повідомлялося також, що країни ЄС, а саме Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Австрія та Польща можуть скоротити прийом мігрантів у зв’язку зі складною міграційною ситуацією та звернутися до ЄС із проханням зменшення участі в механізмі розподілу між країнами Європейського Союзу через складну міграційну ситуацію.