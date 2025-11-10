Головна Світ Політика
Велика Британія планує жорсткі зміни для біженців

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Представники Лейбористської партії негативно відреагували на ініціативу Великої Британії щодо посилення правил для біженців
МЗС Великої Британії планує запозичити правила у Данії

Велика Британія збирається змінити умови перебування біженців на своїй території. Зокрема міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд планує оголосити про посилення імміграційних правил країни. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

У виданні зазначається, що Велика Британія хоче перейняти правила данської імміграційної системи. Відомо, що місяць тому до Данії відправилися посадовці Великої Британії за наказом міністерки МЗС країни. Вони мають вивчити політику Данії щодо прикордонного контролю та надання притулку. Також Велика Британія розглядає жорсткіші правила Данії щодо возз’єднання сімей та обмеження деяких категорій біженців тимчасовим перебуванням.

Представники Лейбористської партії негативно відреагували на цю ініціативу та назвали її «небезпечним шляхом». Дехто з представників партії неофіційно заявив, що виступатиме проти данської системи у Великій Британії. Однак інші політики не лише підтримують, але й виступають за те, щоб обрати жорсткіші зміни для біженців.

Велика Британія хоче запозичити в Данії правила щодо возз’єднання сімей. Йдеться про те, коли біженець, який здобув право на проживання хоче, аби його партнер жив із ним. Така процедура має багато вимог. По-перше, ці особи мають бути старше 24 років, по-друге, біженець не має отримувати фінансову допомогу протягом трьох років. Також він має надати фінансові гарантії та разом із партнером скласти іспит зі знання данської мови. Крім цього, країна забороняє возз’єднання тим родинам, які мешкають в житлових масивах, де живе більше, ніж 50 % мешканців із «незахідним» походженням.

Нині в Данії ставляться до певних категорій біженців по-різному. Громадяни, які втекли з власної країни через переслідування владою, можуть розраховувати на тимчасовий захист у Данії. Але біженці, що прибули через конфлікти, можуть отримати лише тимчасовий захист. Тому що влада Данії самостійно вирішує, які країни, звідки приїхали біженці, дійсно є небезпечними для життя. До прикладу, у 2022 році Данія не продовжила строк дії дозволів на проживання для 1200 біженців із Дамаска та Сирії. Влада запевнила, що ці країни є безпечними, то ж біженці можуть повернутися додому.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що в Німеччині зафіксували збільшення кількості працездатних українців, які наразі працюють у країні. За даними німецького Федерального інституту демографічних досліджень (BIB), протягом останніх трьох років ця цифра зросла втричі.

Повідомлялося також про те, що прем’єр-міністр Баварії закликав скасувати виплати українським біженцям. Він підкреслив, що Німеччина має виконати чітку домовленість щодо припинення надання державної допомоги для громадян України. За його словами, «це означає, що більше не буде ніякої державної допомоги для українських біженців».

Теги: Данія Велика Британія біженці правила

