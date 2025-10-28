Головна Київ Новини
Голова МЗС Нідерландів прибув до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Голова МЗС Нідерландів прибув до Києва
Девід ван Віл повідомив про прибуття в Україну
фото: David van Weel/Х

Очільник МЗС: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку в боротьбі з російським агресором

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл прибув 28 жовтня з візитом до Києва. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

«День за днем Росія тероризує українців своїми жахливими атаками. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без електроенергії та газу. Моє сьогоднішнє послання в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку в боротьбі з російським агресором», – йдеться у дописі.

Голова МЗС Нідерландів прибув до Києва фото 1

До слова, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Після її закінчення міністри оборони двох країн підписали меморандум про спільне виробництво дронів.

Глава держави подякував уряду, прем'єр-міністру й народу Нідерландів за підтримку України. Від початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди надали нашій Україні допомогу на $9 млрд. Президент наголосив, що Україна розраховує на продовження цієї важливої підтримки.

