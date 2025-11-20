Німеччина змінює підхід до шукачів притулку з Сирії

Процедури було заморожено майже на рік після падіння режиму Башара Асада та офіційного закінчення громадянської війни в Сирії

Федеральне відомство з міграції та біженців (BAMF) відновило розгляд майже 53 тис. призупинених справ сирійців і почало масово відхиляти їхні заявки. Німеччина почала масово відмовляти претендентам на притулок із Сирії. Йдеться насамперед про молодих та працездатних чоловіків, чиї справи BAMF розглядає у прискореному порядку. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Процедури було заморожено майже на рік після падіння режиму Башара Асада та офіційного закінчення громадянської війни в Сирії. З кінця вересня відомство знову ухвалює рішення, причому формальні, тобто без оцінки поточної ситуації в Сирії.

За даними BAMF, у жовтні цього року влада Німеччини надала притулок лише одному з 3134 заявників, ще дев'ять осіб отримали додатковий захист, а в шести випадках було видано заборону на депортацію. Це означає, що рівень відмов перевищив позначку 99%.

Експерти з міграційного права попереджають про майбутню хвилю позовів, які автоматично припиняють висилку до рішення суду. Якщо ж адміністративний суд підтверджує відмову, сирійці зобов'язані залишити країну протягом 30 днів. Хоча фактичні депортації поки що не проводяться, за попередніми даними, підготовка до висилки громадян Сирії вже триває.

Нагадаємо, уряд Німеччини вже цього тижня затвердить законопроєкт, що передбачає реформу соціальної допомоги українським біженцям. Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт.

До слова, у Німеччині спостерігається складна міграційна ситуація, яка склалася після прийняття українським урядом закону про виїзд чоловіків віком 18-22 років. Про це розповіла українська фахівчиня з комунікації Анастасія Лукашевич.