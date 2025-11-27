У Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування: що потрібно знати

Нині тимчасовим захистом у Польщі користуються майже мільйон громадян України

Ухвалений закон щодо умов перебування громадян України в Польщі чекає на підпис президента. Нові положення запроваджують можливість зміни статусу з тимчасового захисту, який отримували біженці від війни, на тимчасове перебування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie radio.

«Право на працю, право на освіту чи соціальні виплати випливають із права перебування, тож ключовою є форма легалізації. Ми йдемо в напрямку, щоб заохотити громадян України, які нині мають законні підстави перебування як воєнні біженці, змінювати свій статус, наприклад, з огляду на освіту чи ринок праці. І такий інструмент ми відкриємо для них вже у січні або щонайпізніше на початку лютого», – сказав заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Душчик.

Щоб подати заяву на зміну статусу, українським біженцям не доведеться йти до установи: «Вони повинні будуть зареєструватися у спеціальній інформаційній системі. На сайті внесуть свої дані та заповнять коротку форму. Ця форма автоматично буде передана до воєводських управлінь. Вони звірять наявні дані з інформацією, яку надав іноземець. Якщо все співпаде, людину запросять здати відбитки пальців і видадуть посвідку на проживання на три роки».

Ще один проєкт, який невдовзі надійде до переліку урядових робіт, передбачає поступове припинення дії допомогових інструментів для біженців з України. Нині тимчасовим захистом у Польщі користуються майже мільйон громадян України, переважно жінки та діти.

Як повідомлялося, Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців і вже на межі своїх інтеграційних можливостей. Нині в країні перебуває близько 1,5 млн громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тис. осіб.

До слова, українці, які мешкають у Польщі, отримують менші зарплати, у порівнянні з поляками. За даними дослідження, 90 % українців у Польщі у 2025, які емігрували до початку повномасштабного вторгнення, мали постійну та сезонну роботу або прибуток від власного бізнесу. Також фіксувалася зайнятість українців у компаніях інших країн.