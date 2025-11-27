Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування: що потрібно знати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування: що потрібно знати
Щоб подати заяву на зміну статусу, українським біженцям не доведеться йти до установи
фото: glavcom.ua

Нині тимчасовим захистом у Польщі користуються майже мільйон громадян України

Ухвалений закон щодо умов перебування громадян України в Польщі чекає на підпис президента. Нові положення запроваджують можливість зміни статусу з тимчасового захисту, який отримували біженці від війни, на тимчасове перебування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie radio.

«Право на працю, право на освіту чи соціальні виплати випливають із права перебування, тож ключовою є форма легалізації. Ми йдемо в напрямку, щоб заохотити громадян України, які нині мають законні підстави перебування як воєнні біженці, змінювати свій статус, наприклад, з огляду на освіту чи ринок праці. І такий інструмент ми відкриємо для них вже у січні або щонайпізніше на початку лютого», – сказав заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Душчик.

Щоб подати заяву на зміну статусу, українським біженцям не доведеться йти до установи: «Вони повинні будуть зареєструватися у спеціальній інформаційній системі. На сайті внесуть свої дані та заповнять коротку форму. Ця форма автоматично буде передана до воєводських управлінь. Вони звірять наявні дані з інформацією, яку надав іноземець. Якщо все співпаде, людину запросять здати відбитки пальців і видадуть посвідку на проживання на три роки».

Ще один проєкт, який невдовзі надійде до переліку урядових робіт, передбачає поступове припинення дії допомогових інструментів для біженців з України. Нині тимчасовим захистом у Польщі користуються майже мільйон громадян України, переважно жінки та діти.

Як повідомлялося, Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців і вже на межі своїх інтеграційних можливостей. Нині в країні перебуває близько 1,5 млн громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тис. осіб.

До слова, українці, які мешкають у Польщі, отримують менші зарплати, у порівнянні з поляками. За даними дослідження, 90 % українців у Польщі у 2025, які емігрували до початку повномасштабного вторгнення, мали постійну та сезонну роботу або прибуток від власного бізнесу. Також фіксувалася зайнятість українців у компаніях інших країн.

Теги: Польща біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Невловимий Джо польської політики
Невловимий Джо польської політики
29 жовтня, 09:47
«Росіяни перемагають, працюючи з емоціями, ідентичністю, травмами»
«Україна нападе на Польщу», «українки руйнують польські шлюби». Росія вже «бомбардує» Європу Гібридна війна
27 жовтня, 21:22
Знання деяких штрафів у Чехії допоможуть вам заощадити
Незвичайні штрафи у Чехії. Про які заборони варто знати українцям
29 жовтня, 08:42
Чоловіку висунуто звинувачення у закликах до ненависті за національною та релігійною ознакою
У Польщі затримано активіста, який зривав українські прапори
3 листопада, 10:06
Система Merops здатна виявляти та знищувати дрони за допомогою ШІ
Польща та Румунія розгортають нову систему захисту проти дронів РФ
7 листопада, 13:12
Польща закриває останнє російське консульство
Польща закриває останнє консульство Росії: російське МЗС відреагувало
20 листопада, 04:25
З січня по серпень 2025 року Польща відвантажила на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн картоплі
Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
24 листопада, 13:04
Польща відмовила одностатевій парі у реєстрації шлюбу
Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах – Європейський суд
25 листопада, 16:40
Білорусь заборонила рух вантажівок із Польщі та Литви до 2027 року
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
4 листопада, 15:50

Соціум

Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»
У Китаї поїзд під час випробувань збив людей: загинуло 11 осіб
У Китаї поїзд під час випробувань збив людей: загинуло 11 осіб
Суд у РФ призначив вісьмом фігурантам довічне за меми про Путіна
Суд у РФ призначив вісьмом фігурантам довічне за меми про Путіна
У Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування: що потрібно знати
У Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування: що потрібно знати
Міжнародні організації продовжують фінансувати Російський Червоний Хрест – ЗМІ
Міжнародні організації продовжують фінансувати Російський Червоний Хрест – ЗМІ

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua