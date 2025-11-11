Тимчасовий захист для українців у ЄС досяг нових рекордів у вересні

98,4 % осіб, які наразі мають тимчасовий захист у ЄС – це українці

Різкий зріст біженців з України пов’язують із виїздом українських чоловіків віком 18-22 років

Цього року у вересні ЄС надали статус тимчасового захисту 79 205 біженцям з України. Цей показник перевищив дані за серпень 2023 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Євростат.

Відомо, що у вересні країни ЄС прийняли на 49 % більше українців, ніж у серпні 2025 року. Різкий зріст біженців з України пов’язують із рішенням українського уряду про виїзд чоловіків віком 18-22 років.

Усього наприкінці вересня в країнах Європейського союзу налічувалося 4,3 млн українських біженців, яким надали статус тимчасового захисту. За даними Євростату, найбільше українців зі статусом тимчасового захисту перебуває в Німеччині – це 28,3 % від загальної кількості українців у ЄС, у Польщі 23,5 % та в Чехії 9 %.

Також у Євростаті заявили, що 98,4 % осіб, які наразі мають тимчасовий захист у ЄС – це українці. За статистикою, 44 % з них – це дорослі жінки, 31 % – неповнолітні, а 25,1 % – дорослі чоловіки.

Раніше «Главком» писав про те, що Велика Британія планує жорсткі зміни для біженців. Міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд планує оголосити про посилення імміграційних правил країни. Велика Британія хоче перейняти правила данської імміграційної системи, яка вважається однією з найжорстокіших у світі.

Повідомлялося, що Німеччина пропонує обмежити в’їзд молодих українців. Лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер виступив із пропозицією обмежити вʼїзд до Німеччини молодих чоловіків з України. Політик закликає Європейський Союз вплинути на Київ для посилення правил виїзду.

Після того як Київ наприкінці серпня скасував заборону на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років, Німеччина зіткнулася з різким зростанням заявок на отримання захисту – з приблизно 100 осіб до тисячі на тиждень.