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Переговори Росії та США в Ер-Ріяді. Громадські організації України виступили із заявою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Переговори Росії та США в Ер-Ріяді. Громадські організації України виступили із заявою
Перша сесія російсько-американських переговорів в Саудівській Аравії завершилася 18 лютого
фото: Reuters

Як зазначають підписанти, будь-які домовленості про Україну без її безпосередньої участі суперечать основоположним принципам міжнародного права

Представники українського громадянського суспільства засудили переговори між делегаціями Російської Федерації та США про Україну, які відбулись у Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву, опубліковану Інститутом масової інформації. 

«Будь-які домовленості про Україну без її безпосередньої участі є не лише неприйнятними, а й суперечать основоположним принципам міжнародного права, суверенітету держав та праву народу України самостійно визначати своє майбутнє. Такі домовленості не мають нічого спільного зі сталим миром та міжнародною безпекою, створюючи додаткові безпекові, економічні й інші загрози для держав, які їх підтримають», – йдеться у заяві. 

Підписанти зауважують, що «такий шлях повторює фатальну помилку міжнародної спільноти, допущену під час Мюнхенської змови 1938 року, яка, як відомо, не задовольнила зазіхання держави-агресора та призвела до ще більш руйнівної війни».

Правозахисники нагадали, що у своїй війні проти України РФ порушує принципи міжнародного права, зокрема, закріплену у Статуті ООН заборону застосовувати силу проти територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави. Вона також вчиняє воєнні злочини, злочини проти людяності та, ймовірно, геноцид українського народу.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна, Марії Львової-Бєлової та інших високопосадовців РФ.

«Ведення будь-яких переговорів із представниками держави, чиє керівництво підозрюється в найтяжчих міжнародних злочинах, без чітких механізмів притягнення винних до відповідальності є не лише аморальним, а й таким, що підриває саму систему міжнародного правопорядку», – зазначається  у заяві.

Наголошується, що заяви про можливість припинення вогню без розв'язання питання відповідальності та гарантій безпеки є небезпечними, тож будь-яке припинення бойових дій має базуватися на принципах міжнародного права, включаючи притягнення винних у міжнародних злочинах до відповідальності.

Своєю чергою будь-яке «врегулювання» без належного міжнародного правосуддя закріпить безкарність, створюючи передумови для розширення агресії, ескалації ситуації і нових злочинів у майбутньому. 

Підписанти також наголосили на неприпустимості втручання у внутрішні справи України. Правозахисники вважають, що будь-які плани, що передбачають проведення виборів в Україні як умову для «мирного врегулювання», є грубим порушенням суверенітету держави.

«Крім того, вибори в умовах війни поставлять під загрозу життя виборців, унеможливлять належну участь українських захисників у виборчому процесі та, як наслідок, поставлять під сумнів легітимність обраної у такий спосіб влади», – йдеться у заяві.

Підписанти закликали:

  • держави та інші суб'єкти міжнародного права не брати участь у переговорах без безпосередньої участі України та дотримуватися принципу, що «нічого про Україну без України»;
  • інші правозахисні та міжнародні організації світу засудити проведення таких переговорів без участі України та вимагати притягнення винних за міжнародні злочини до відповідальності;
  • держави – учасниці МКС забезпечити виконання ордерів на арешт осіб, відповідальних за воєнні злочини та злочини проти людяності, зокрема Володимира Путіна;
  • уряди країн-членів ООН, що дотримуються статуту ООН та зацікавлені у збереженні дії принципів міжнародного права,  посилити підтримку України як  єдиного реального шляху до припинення війни на справедливих умовах, а також посилити санкційний тиск на Росію, включно з додатковими обмеженнями для компаній, що співпрацюють із російським військово-промисловим комплексом.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.

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Теги: Саудівська Аравія США росія переговори українці війна

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