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Не тільки війна. Член ЦВК пояснив, що заважає проведенню виборів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Не тільки війна. Член ЦВК пояснив, що заважає проведенню виборів
За словами члена ЦВК Андрія Гевко, комісія потребує нової інформаційної аналітичної системи «Вибори». Але все впирається в гроші
фото з відкритих джерел

Щодо спроможності ЦВК організувати вибори цього року, Гевко вважає, що це ймовірно за умови завершення бойових дій, але є нюанс

Член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко наголошує, що крім воєнного стану, існує низка технічних та організаційних проблем, які можуть ускладнити процес проведення виборів в Україні. Про це йдеться у статті «Главкома» «Ультиматум Трампа-Путіна. Чи реально Україні провести вибори цього року?».

Член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко зауважує: якщо парламентські вибори будуть проходити за новою виборчою системою відкритих списків з ускладненим підрахунком голосів, має бути сформована нова інформаційно-аналітична система «Вибори», на яку з бюджету досі не виділені кошти.

«Бо рахувати все по-старому на папері та в «екселі» – це буде просто смішно, – каже Гевко. – І навіть якщо виборча система буде інша, нинішню електронну систему, яка є в ЦВК, все одно треба змінювати, бо вона морально застаріла. У нас сформована ціла концепція її створення – її нові функції пов'язані з правовими змінами, коли партії чи кандидати зможуть подавати документи в електронному вигляді. Це звичайні елементи цифровізації роботи: без цього просто все буде робитися не так швидко та збільшиться кількість роботи, яка має бути здійснена на всіх рівнях. Тобто концепція є, підготовчі роботи ми вже здійснили, деякі закупівлі теж зробили за підтримки донорів. Але потрібне подальше фінансування».

Як зауважує член ЦВК, проблеми є і з іншою інфраструктурою, яка пов'язана з виборами, –  приміщеннями виборчих дільниць, особливо в зоні бойових зіткнень на територіях, які зазнали руйнувань.

«Коли ми говоримо про деокуповану територію (ту ж Херсонську область), політичним партіям треба буде десь взяти людей, які будуть працювати у виборчих комісіях, – пояснює член ЦВК. – А зараз там взагалі не ведеться нормального політичного життя і сам процес створення комісій буде ускладнюватися. І це вже не кажучи про матеріально-технічне забезпечення, безпековий фактор… Але найважливіше питання – це організація голосування військових. Відповіді на нього поки нема».

Гевко зауважує, що ЦВК зі свого боку, ще з 2022 року надає пропозиції, зокрема, опрацьовує різні варіанти щодо голосування за кордоном: «Можливо, треба буде перейти від консульського обліку до більш активної реєстрації виборців за кордоном, щоб розуміти їхні потреби та нашу спроможність організувати їм можливості для голосування».

Щодо спроможності ЦВК організувати вибори цього року, Гевко вважає, що це ймовірно за умови завершення бойових дій та воєнного стану, але робить ремарку, що для цього має бути спільна робота всіх органів державної влади, зокрема, Мінфін має виділити кошти на розробку тієї ж системи «Вибори». Причому, за його словами, бажано це зробити якомога раніше, бо такий складний цифровий продукт не може бути запущений нашвидкуруч за пару місяців.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що вибори в Україні цього року можливі, однак потрібно завершення війни і скасування воєнного стану. Також Діденко прокоментував попередні заяви п’ятого президента Петра Порошенка про те, що поліграфічний комбінат «Україна» отримав завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори. За словами голови ЦВК, це не є підготовкою до виборів.

До слова, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського.

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Теги: політика Україна війна вибори ЦВК українці

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