Німеччина, Франція та Іспанія запустили масштабний оборонний проект



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Урсула фон дер Ляйен, Еммануель Макрон, Маргарита Роблес, а також глави Dassault Aviation Ерік Трап'є і Airbus Defence and Space Дірк Хоке

Вартість проекту - близько €50

Міністри оборони Німеччини, Франції та Іспанії на Паризькому авіасалоні Ле-Бурже запустили найбільшій у Європі оборонний проект вартістю близько 50 мільярдів євро. Про це повідомляє DW.

Міністри Флоранс Парлі, Маргарита Роблес та Урсула фон дер Ляйен, а також президент Франції Еммануель Макрон підписали рамкову угоду щодо створення системи ведення повітряного бою нового покоління.

Йдеться про так звану систему ведення повітряних боїв майбутнього (Future Combat Air System, FCAS), яка має бути готовою до 2040 року.

На відміну від європейського винищувача Eurofighter Typhoon, новий проект передбачає створення цілої системи, а не окремої бойової одиниці. Ця система, окрім бойових літаків, включатиме супроводжувальні безпілотники, флагманські і патрульні літаки, наземні станції та супутники. Всі складові комплексу мають обмінюватися інформацією в режимі реального часу.

Вартість проекту оцінюють у 50 мільярдів євро, до 2020 року планується скласти детальний план того, що входитиме у нову систему.

На церемонії також підписали угоду про проведення аналізу нового проекту, в межах якого країни планують оцінити технічні рішення системи.

За словами очільниці Міноборони ФРН Урсули фон дер Ляйен, сторони зробили «величезний крок уперед» у реалізації цього проекту.

Раніше повідомлялося, що сенат США пропонує збільшити на $50 млн оборонну допомогу Україні.