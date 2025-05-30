Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія витратить мільярди, аби бути незалежною від мігрантів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Британія витратить мільярди, аби бути незалежною від мігрантів
Британія навчатиме власних будівельників
фото із відкритих джерел

Британія взялась на навчання 120 тис. будівельників та доглядальниць, щоб зменшити залежність від трудових мігрантів

Уряд Великої Британії має намір підготувати 120 тис. місцевих будівельників, інженерів та доглядальниць, щоб зменшити залежність від іноземної робочої сили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg

Для цього лейбористи планують направити 3 мільярди фунтів ($4,1 млрд), створивши 30 тис. нових робочих місць до завершення парламентської каденції. 

Ще 45 тис. місць для навчання у ключових секторах профінансують завдяки підвищенню на 32% збору на імміграційні навички, який сплачують компанії за наймання іноземців.

«Ми серйозно ставимося до нашої відповідальності, надаючи більше можливостей для працевлаштування», – заявила міністерка освіти Бріджіт Філліпсон.

Ці кроки – спроба лейбористів зберегти підтримку на тлі зростання популярності Партії реформ Найджела Фараджа. Паралельно уряд ускладнює правила для мігрантів, зокрема, підвищуючи вимоги до володіння англійською.

На тлі планів збудувати 1,5 мільйона нових будинків до 2030 року Британія стикається з дефіцитом робочої сили у будівництві. Після Brexit іноземні працівники дедалі рідше обирають країну для роботи, а власна робоча сила старіє.

Утім, експерти попереджають, що навіть масове навчання не зможе швидко вирішити проблему: підготовка фахівців вимагає часу, що загрожує інфляцією та заторами в секторі.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів. Мова йде про $3 млрд, які розраховані на період 2025-2026 років.

Читайте також:

Теги: мігранти Велика Британія навчання трудові мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хілі: дотримання конвенції не «завадить нам досягти наших цілей»
Британські миротворці в Україні можуть бути притягнуті до відповідальності за ЄСПЛ – The Telegraph
28 квiтня, 20:37
Головні новини ночі проти 3 травня
Обстріл Харкова та вибухова ніч у Росії: головне за ніч
3 травня, 06:13
Принцеса Шарлотта є третьою в лінії успадкування британського престолу
Схожість з Діаною та Єлизаветою II: принцеса Шарлотта на новому ювілейному фото
2 травня, 21:00
Трамп: Якщо це ті, кого ми хочемо бачити серед нас, люди, які люблять нашу країну й готові працювати, тоді можливо
Трамп пояснив, хто має шанс повернутися до США після самодепортації
6 травня, 03:59
9 травня у Львові перебувало 35 делегацій з країн Європейського Союзу та інших держав
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Зеленський отримає допомогу від Британії
Зеленський отримає неочікувану допомогу перед перемовинами з Росією – Guardian
15 травня, 12:35
Тріо Remember Monday отримало нуль балів від глядачів
Одна з країн удруге поспіль отримала нуль від публіки на «Євробаченні»
18 травня, 18:50
У ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа
Пожежі в будинках прем’єра Британії: заарештовано третього підозрюваного
19 травня, 22:12
Американці їдуть до Великої Британії за кращим життям
Американці масово тікають до Британії після переобрання Трампа
23 травня, 13:09

Економіка

Британія витратить мільярди, аби бути незалежною від мігрантів
Британія витратить мільярди, аби бути незалежною від мігрантів
У що зараз інвестують багатії: аналіз
У що зараз інвестують багатії: аналіз
Стало відомо, чим РФ розплатилась з Іраном за «шахеди»
Стало відомо, чим РФ розплатилась з Іраном за «шахеди»
Федеральний суд США тимчасово відновив тарифи Трампа після скасування
Федеральний суд США тимчасово відновив тарифи Трампа після скасування
Чеські фермери виступили проти товарів з України
Чеські фермери виступили проти товарів з України
Нідерланди не можуть розширити склад боєприпасів через борсуків
Нідерланди не можуть розширити склад боєприпасів через борсуків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
58K
Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я
36K
Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)
27K
«Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні
24K
Катування військових. Завершено досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua