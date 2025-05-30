Британія витратить мільярди, аби бути незалежною від мігрантів

Британія взялась на навчання 120 тис. будівельників та доглядальниць, щоб зменшити залежність від трудових мігрантів

Уряд Великої Британії має намір підготувати 120 тис. місцевих будівельників, інженерів та доглядальниць, щоб зменшити залежність від іноземної робочої сили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Для цього лейбористи планують направити 3 мільярди фунтів ($4,1 млрд), створивши 30 тис. нових робочих місць до завершення парламентської каденції.

Ще 45 тис. місць для навчання у ключових секторах профінансують завдяки підвищенню на 32% збору на імміграційні навички, який сплачують компанії за наймання іноземців.

«Ми серйозно ставимося до нашої відповідальності, надаючи більше можливостей для працевлаштування», – заявила міністерка освіти Бріджіт Філліпсон.

Ці кроки – спроба лейбористів зберегти підтримку на тлі зростання популярності Партії реформ Найджела Фараджа. Паралельно уряд ускладнює правила для мігрантів, зокрема, підвищуючи вимоги до володіння англійською.

На тлі планів збудувати 1,5 мільйона нових будинків до 2030 року Британія стикається з дефіцитом робочої сили у будівництві. Після Brexit іноземні працівники дедалі рідше обирають країну для роботи, а власна робоча сила старіє.

Утім, експерти попереджають, що навіть масове навчання не зможе швидко вирішити проблему: підготовка фахівців вимагає часу, що загрожує інфляцією та заторами в секторі.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів. Мова йде про $3 млрд, які розраховані на період 2025-2026 років.