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    У світі

    Німеччина ухвалила заборону пластикових пакетів

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    Водночас не підпадають під заборону сумки для багаторазового використання - Німеччина ухвалила заборону пластикових пакетів
    Водночас не підпадають під заборону сумки для багаторазового використання
    Фото: pixabay.com

    Заборона не поширюватиметься на тонкі пластикові кульки, які використовують у відділах для продажу овочів та фруктів

    Німецький парламент постановив заборонити пластикові пакети з 2022 року. Відповідну заборону Бундестаг ухвалив у четвер, 26 листопада, повідомляє Deutsche Welle.

    Як зазначається, після перехідного періоду, який через численні звернення представників галузі торгівлі збільшили з шести до 12 місяців, пластикові пакети з товщиною стінок від 15 до 50 мікронів будуть заборонені.

    Водночас не підпадають під заборону сумки для багаторазового використання, а також тонкі пластикові пакетики, які переважно використовують у відділах для продажу овочів і фруктів.

    В організації із захисту довкілля WWF заявили, що заборона на пластикові пакети має «швидше символічне значення».

    «Загалом правильно виробляти і пускати в обіг менше одноразового пластику. Однак пластикові пакети становлять лише близько одного відсотка споживання пластику в Німеччині. Насамперед важливо просувати альтернативи багаторазового використання», – пояснив експерт із пластикових відходів WWF Німеччини Бернхард Бауске.

    Представниця партії «Зелених» з питань захисту довкілля Беттіна Гоффманн назвала цю заборону «краплею в морі».

    «Тенденція до зростання кількості одноразової упаковки буде зростати. Нам у Федеральному міністерстві навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини нарешті потрібні стратегії із запобігання виникненню твердих відходів і щодо багаторазового використання», – написала вона на своїй сторінці у Twitter.

    Зазначимо, уряд Німеччини підготував законопроєкт про заборону пластикових пакетів у листопаді минулого року.

    Нагадаємо, що в Англії офіційно заборонили використання пластикових соломинок.

    До слова, Рада планує заборонити пластикові та оксорозкладні пакети.

    Крім того, в Україні планують заборонити пластикові пакети.

    Теги: Німеччина Бундестаг уряд пластик парламент
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