Німеччина відмовилась надати Україні сучасні бронетранспортери

Федеральний уряд хоче прийняти рішення «в рамках альянсу»

Федеральний уряд ФРН категорично відмовляється надати Україні сучасні бронетранспортери Marder. Як повідомляє Die Welt, прохання України було відхилено «фактично відразу».

Німецьке Міноборони минулого тижня отримало листа від Олексія Резнікова. Міністр оборони України попросив для відбиття російської агресії 100 бронетранспортерів типу Marder та інше важке озброєння.

За інформацією Die Welt, німецький міністр оборони Крістін Ламбрехт не дочекалася на рішення уряду. Натомість вона, перебуваючи із візитом у Вашингтоні, зателефонувала Резнікову та відразу ж відхилила запит.

Міноборони Німеччини, однак, надало журналістам офіційну відповідь з іншою версією.

«Надійшов запит щодо Marder. Всі наші бронетранспортери Marder залучені до зобов'язань НАТО, тому подібне рішення слід ухвалювати у рамках альянсу», – пояснили у відомстві.

Раніше стало відомо, що німецький віцеканцлер Роберт Габек побоюється «зробити Німеччину мішенню для Росії», через що відкидає заклики України допомогти її Збройним силам ще більше.

При цьому міністерство оборони Німеччини позитивно вирішило питання щодо продажу чеською стороною бронетехніки для України.