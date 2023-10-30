Самотня боротьба України. Time виніс на обкладинку сумного Зеленського

Автором матеріалу є Саймон Шустер – уродженець Москви, який понад 15 років працював в Росії та Україні, роблячи репортажі з обох країн

На обкладинці журналу розміщена фраза «Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського»

Американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу Україні та його фотографією на обкладинці.

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«Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського», – йдеться на обкладинці журналу.

Американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського фото: Time

Автором матеріалу є Саймон Шустер. Він розповідає про труднощі президента у тому, щоб втримати увагу міжнародної спільноти до війни в Україні, зокрема США, особливо після вибуху конфлікту в Ізраїлі, згадує про проблеми з корупцією тощо.

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«На початку російського вторгнення місія Зеленського полягала в тому, щоб зберегти симпатії людства. Тепер його завдання ускладнилося. У своїх закордонних поїздках і президентських телефонних дзвінках йому потрібно переконувати світових лідерів, що допомога Україні відповідає їхнім власним національним інтересам, що це, як сказав Байден, «принесе дивіденди». Досягти цього стає все важче, оскільки глобальні кризи помножуються», – йдеться у матеріалі.

Для статті автор поспілкувався із самим Зеленським, головою його офісу Андрієм Єрмаком та його заступником Ростиславом Шурмою, згадавши про закиди йому щодо корупції.

Нагадаємо, в червні 2022 року повідомлялося, що кореспондент Time Саймон Шустер планує випустити книгу про президента України Володимира Зеленського. Вона планується на 2023 рік і матиме назву «Коли світ спостерігає: Володимир Зеленський і війна в Україні».

Саймон Шустер – уродженець Москви, понад 15 років працював в Росії та Україні, роблячи репортажі з обох країн. Він живе в Нью-Йорку, але зараз багато часу проводить у Києві.

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У квітні 2022 року журналіст провів два тижні в Офісі президента, де спілкувався із Зеленським та його оточенням. Після цього він написав статтю про українського президента для травневого випуску Time, а фото Зеленського з'явилось на обкладинці.

У 2019 році Володимир Зеленський став першим президентом України, чиє фото опублікували на міжнародній обкладинці американського журналу Time. Центральну статтю випуску також присвятили Зеленському, її автором також був Саймон Шустер.

У липні 2022 року американський журнал Time присвятив обкладинку та статтю першій леді України Олені Зеленській.

В грудні 2022 року Time назвав «Людиною року» президента Володимира Зеленського і «дух України».