Нобелівський комітет передумав запрошувати послів РФ та Білорусі на урочистості
До відома, минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України
Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Перемога гуманізму. Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості.
Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло», – зазначив Ніколенко.
До відома, минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України.
Нагадаємо, Фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять.
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