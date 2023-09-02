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Нобелівський комітет передумав запрошувати послів РФ та Білорусі на урочистості

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нобелівський комітет передумав запрошувати послів РФ та Білорусі на урочистості
У грудні в Осло відбувається офіційне урочисте нагородження лауреатів премії
фото з відкритих джерел

До відома, минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України

Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Перемога гуманізму. Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості.

Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло», – зазначив Ніколенко.

У грудні відбувається офіційне урочисте нагородження лауреатів премії. Церемонія вручення Нобелівської премії миру (Nobel Peace Prize Award Ceremony) відбувається щорічно 10 грудня в Осло. Лауреати Нобелівської премії отримують Нобелівську медаль, диплом та грошовий чек у 9 мільйонів шведських крон, які вручає їм Шведський король власною персоною. Після цього відбувається Нобелівський бенкет. За два дні до вручення лауреати читають Нобелівські лекції.

До відома, минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України. 

Нагадаємо, Фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. 

Читайте також: Послів РФ та Білорусі запросять на вручення Нобелівської премії: МЗС відреагувало

Теги: перемога запрошення Нобелівська премія МЗС

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