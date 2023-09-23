Зеленський зустрівся з лідером Судану: про що говорили

Президент Зеленський подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Судану

Лідери двох держав також обговорили можливі майданчики для посилення взаємодії між Україною та країнами Африки

Президент Володимир Зеленський 23 вересня провів незаплановану зустріч із головою Суверенної Ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Про це повідомив Офіс президента.

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Зеленський подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Судану. Глави обох країн обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих росією.

Український президент запросив лідера Судану підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру.

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Лідери двох держав також обговорили можливі майданчики для посилення взаємодії між Україною та країнами Африки.

Нагадаємо, повертаючись після робочого візиту до Канади та перебуваючи в Любліні, президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди громадянам Польщі: журналістці та медику-волонтеру.