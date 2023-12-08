Норвегія змінює умови допомоги біженцям з України

Українці більше не будуть жити у дорогих готелях у Норвегії, а матимуть дешевші альтернативи

За останні тижні близько 60% усіх українців, які приїжджають до скандинавських країн, приїхали до Норвегії

Федеральний уряд Норвегії перекладає повноваження з надання допомоги біженцям на муніципалітети, змінить порядок виплат та замінить дорогі готелі для перебування біженців більш дешевими варіантами. Про це пише видання NRK.

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Уряд Норвегії вживає ряд заходів, щоб зробити приплив українських біженців більш керованим. Посилення відбувається по кількох напрямках: нові вимоги до надання житла, обмеження розселень у готелях, зниження дитячої допомоги, обмеження до вільних поїздок в Україну.

Причиною цього є масовий приплив мігрантів і занадто щедрі схеми в Норвегії в порівнянні з сусідніми скандинавськими країнами. За останні два місяці Норвегія прийняла на 50% більше українців, ніж Данія, Швеція та Фінляндія разом узяті. А порівняно з Данією норвезький рівень допомоги біженцям був приблизно вдвічі вищим.

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Українські біженці спочатку зупинялися в готелі, перш ніж реєструватися в центрі прийому. Тепер міністерка юстиції підкреслила, що в цій програмі не братимуть участі дорогі готелі. «Ми все ще матимемо щедрі умови, але ми відмовимося від використання найдорожчих і найкращих готелів як це було раніше», – пояснила міністрка юстиції та надзвичайних ситуацій Норевегії Емілі Енгер Мель.

Сьогодні українські біженці з дітьми можуть мати заборгованість з виплати дитячої допомоги за один рік, якщо вони прожили в Норвегії 12 місяців. Але ця ініціатива буде анульована.«Прострочену виплату буде замінено на безперервну допомогу на дитину, починаючи з другого року (перебування українських біженців у Норвегії – «Главком»)», – каже міністр зайнятості та інклюзії Тоньє Бренна.

Але є і такі, хто критикують подібну ініціативу влади. Біргіт Оліне К’єрстад, представник фонду з питань біженців, каже: скорочувати допомогу на дітей – погана ідея: «У чергах за продуктами по країні велика частина біженців з України. Ми не впливаємо на їхнє становище, змінюючи порядок виплати. Замість того, щоб урізати права українських біженців, їм потрібно надати такі ж права».

Федеральний уряд Норвегії перекладає повноваження з надання допомоги біженцям на муніципалітети. Поки що жителі муніципалітетів позитивно ставляться до імміграції, але якщо якість муніципальних послуг знизиться, а час очікування збільшиться, то мери побоюються наслідків.

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Крім того, Норвегія планує активніше взятись за працевлаштування біженців. У жовтні уряд країни оголосив, що «очолить» програму впровадження для стимулювання українців швидше працевлаштовуватись. У Данії працевлаштовано 56% українських біженців. У Норвегії цей показник впав з 19,3% ( станом на серпень) до 18,1% ( станом на жовтень).

Нагадаємо, біженці з України, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу для повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро. Про це йдеться на сайті норвезького Директорату у справах іноземців (UDI). Уряд Норвегії пропонує підтримку, щоб людина із захистом могла повернутися до України та осісти вдома – 17500 норвезьких крон (1500 євро) на норвезький банківський рахунок. Зазначається, що пропозиція завжди залежить від ситуації з безпекою в країні, куди людина має намір повернутися.