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Норвегія змінює умови допомоги біженцям з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Норвегія змінює умови допомоги біженцям з України
Українці більше не будуть жити у дорогих готелях у Норвегії, а матимуть дешевші альтернативи
фото: NRK

За останні тижні близько 60% усіх українців, які приїжджають до скандинавських країн, приїхали до Норвегії

Федеральний уряд Норвегії перекладає повноваження з надання допомоги біженцям на муніципалітети, змінить порядок виплат та замінить дорогі готелі для перебування біженців більш дешевими варіантами. Про це пише видання NRK.

Уряд Норвегії вживає ряд заходів, щоб зробити приплив українських біженців більш керованим. Посилення відбувається по кількох напрямках: нові вимоги до надання житла, обмеження розселень у готелях, зниження дитячої допомоги, обмеження до вільних поїздок в Україну. 

Причиною цього є масовий приплив мігрантів і занадто щедрі схеми в Норвегії в порівнянні з сусідніми скандинавськими країнами. За останні два місяці Норвегія прийняла на 50% більше українців, ніж Данія, Швеція та Фінляндія разом узяті. А порівняно з Данією норвезький рівень допомоги біженцям був приблизно вдвічі вищим.

Українські біженці спочатку зупинялися в готелі, перш ніж реєструватися в центрі прийому. Тепер міністерка юстиції підкреслила, що в цій програмі не братимуть участі дорогі готелі. «Ми все ще матимемо щедрі умови, але ми відмовимося від використання найдорожчих і найкращих готелів як це було раніше», – пояснила міністрка юстиції та надзвичайних ситуацій Норевегії Емілі Енгер Мель.

Сьогодні українські біженці з дітьми можуть мати заборгованість з виплати дитячої допомоги за один рік, якщо вони прожили в Норвегії 12 місяців. Але ця ініціатива буде анульована.«Прострочену виплату буде замінено на безперервну допомогу на дитину, починаючи з другого року (перебування  українських біженців у Норвегії – «Главком»)», – каже міністр зайнятості та інклюзії Тоньє Бренна.

Але є і такі, хто критикують подібну ініціативу влади. Біргіт Оліне К’єрстад, представник фонду з питань біженців, каже: скорочувати допомогу на дітей – погана ідея: «У чергах за продуктами по країні велика частина біженців з України. Ми не впливаємо на їхнє становище, змінюючи порядок виплати. Замість того, щоб урізати права українських біженців, їм потрібно надати такі ж права».

Федеральний уряд Норвегії перекладає повноваження з надання допомоги біженцям на муніципалітети. Поки що жителі муніципалітетів позитивно ставляться до імміграції, але якщо якість муніципальних послуг знизиться, а час очікування збільшиться, то мери побоюються наслідків. 

Крім того, Норвегія планує активніше взятись за працевлаштування біженців. У жовтні уряд країни оголосив, що «очолить» програму впровадження для стимулювання українців швидше працевлаштовуватись. У Данії працевлаштовано 56% українських біженців. У Норвегії цей показник впав з 19,3% ( станом на серпень) до 18,1% ( станом на жовтень). 

Нагадаємо, біженці з України, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу для повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро. Про це йдеться на сайті норвезького Директорату у справах іноземців (UDI). Уряд Норвегії пропонує підтримку, щоб людина із захистом могла повернутися до України та осісти вдома – 17500 норвезьких крон (1500 євро) на норвезький банківський рахунок. Зазначається, що пропозиція завжди залежить від ситуації з безпекою в країні, куди людина має намір повернутися.

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Теги: міністр Данія Норвегія держава житло уряд біженці українці

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