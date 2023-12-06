Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіяни з 1 січня виганятимуть людей з власних домівок на окупованих територіях

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіяни з 1 січня виганятимуть людей з власних домівок на окупованих територіях
Окупанти влаштують публічні депортації, щоб залякати інших українців
фото з відкритих джерел

Місцеві жителі без російських паспортів отримають статус «іноземців»

З 1 січня росіяни на тимчасово окупованих територіях України вводять нові правила перебування, згідно з якими місцеві жителі, які не мають російських паспортів, будуть вважатися «іноземцями». Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі «Апостроф» попередив, що окупанти мають намір застосовувати спеціальні санкції.

Федоров повідомив, що, якщо до 1 січня українці на окупованій території не отримали російського паспорта, у них має бути довідка про дозвіл на роботу, або ж спеціальна міграційна карта, яка діє 30 діб, або вони мають виїхати.

«Я впевнений, що після 1 січня ворог влаштує якусь кількість публічних, показових депортацій – щоб залякати всіх інших мешканців. І тим самим змусити їх оформлювати російські паспорти якнайшвидше», – зазначив міський голова Мелітополя.

Іван Федоров додав, що з 1 червня окупанти закривають програму отримання на тимчасово окупованій території російських паспортів за спрощеною системою. Тобто щоб людина могла залишатися у себе вдома, треба буде складати іспити на знання російської історії та російської мови.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники погрожують звільненням з роботи власникам українських паспортів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях Росія відмобілізувала та відправила на фронт понад 100 тис. українців. За даними начальника управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил полковник Євгена Саська, найбільше громадян України ворог мобілізував в обласних, районних центрах та шахтарських населених пунктах.

Читайте також: Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена
Теги: окупанти санкції українці Іван Федоров росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдниний пункт пропуску на кордоні із Росією під назвою «Стурскуг»
За прикладом Фінляндії: ще одна країна готується закрити кордон для росіян
23 листопада, 16:04
Генерал закликав українців не допомагати російській пропаганді
Залужного в президенти? Генерал Марченко розтлумачив свою заяву в інтерв'ю
22 листопада, 09:37
Завербовані зрадники повідомляють окупантам про місцевих мешканців, які виявляють проукраїнську позицію
Центр нацспротиву повідомив, як РФ використовує безхатьків у війні проти України
20 листопада, 17:19
65% українських біженців працездатного віку знайшли роботу у Польщі
В якій країні найбільше працевлаштованих біженців з України: інфографіка
20 листопада, 15:38
Автори статті вважають, що США мають спонукати Україну до перемовин
Авторитетне американське видання опублікувало статтю про «замороження» війни в Україні
18 листопада, 19:31
Путін витримав усі спроби Заходу скасувати його вторгнення в Україну
Режим Путіна тримається, тому Заходу потрібна нова стратегія – WSJ
18 листопада, 04:55
ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонської області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонської області: аналіз ISW
17 листопада, 05:25
Населений пункт у Мангуській селищній громаді розташований поряд з адміністративним кордоном Запорізької області на узбережжі Азовського моря
Партизани розсекретили базу окупантів між Маріуполем і Бердянськом (відео)
15 листопада, 09:27
Рятувальники ліквідували загоряння обладнання підстанції
Окупанти під час обстрілу пошкодили електропідстанцію і газопровід
11 листопада, 13:00

Суспільство

Хотів жити до 100 років і ходити в гори. Згадаймо альпініста та офіцера Ореста Кінаша
Хотів жити до 100 років і ходити в гори. Згадаймо альпініста та офіцера Ореста Кінаша
На фронті в Україні загинув працівник мерії Любліна
На фронті в Україні загинув працівник мерії Любліна
Росіяни з 1 січня виганятимуть людей з власних домівок на окупованих територіях
Росіяни з 1 січня виганятимуть людей з власних домівок на окупованих територіях
Українські вчені зафіксували небезпечне явище в океані
Українські вчені зафіксували небезпечне явище в океані
«Вата» знову підняла голову». Філологиня пояснила природу нових мовних «ср*чів»
«Вата» знову підняла голову». Філологиня пояснила природу нових мовних «ср*чів»
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Про яку перемогу ви мрієте? Коли черги на Буковель довші за черги до ТЦК
30K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
23K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
16K
Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном
14K
Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови
13K
Співголова Об’єднання українців Росії: Емський указ – квіточки порівняно із тим, що зараз

Новини

Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Вчора, 14:49
ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Вчора, 07:22

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua