Росіяни з 1 січня виганятимуть людей з власних домівок на окупованих територіях

Місцеві жителі без російських паспортів отримають статус «іноземців»

З 1 січня росіяни на тимчасово окупованих територіях України вводять нові правила перебування, згідно з якими місцеві жителі, які не мають російських паспортів, будуть вважатися «іноземцями». Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі «Апостроф» попередив, що окупанти мають намір застосовувати спеціальні санкції.

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Федоров повідомив, що, якщо до 1 січня українці на окупованій території не отримали російського паспорта, у них має бути довідка про дозвіл на роботу, або ж спеціальна міграційна карта, яка діє 30 діб, або вони мають виїхати.

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«Я впевнений, що після 1 січня ворог влаштує якусь кількість публічних, показових депортацій – щоб залякати всіх інших мешканців. І тим самим змусити їх оформлювати російські паспорти якнайшвидше», – зазначив міський голова Мелітополя.

Іван Федоров додав, що з 1 червня окупанти закривають програму отримання на тимчасово окупованій території російських паспортів за спрощеною системою. Тобто щоб людина могла залишатися у себе вдома, треба буде складати іспити на знання російської історії та російської мови.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники погрожують звільненням з роботи власникам українських паспортів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях Росія відмобілізувала та відправила на фронт понад 100 тис. українців. За даними начальника управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил полковник Євгена Саська, найбільше громадян України ворог мобілізував в обласних, районних центрах та шахтарських населених пунктах.