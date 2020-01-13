Новий султан Оману пообіцяв продовжувати політику попередника



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Новий султан Оману Хайтам бен Тарік Аль Саїд

«Ми будемо продовжувати ту саму лінію, що й попередній султан», - заявив Хайтам бен Тарік Аль Саїд

Новий керівник Оману пообіцяв продовжувати зовнішню політику свого підтримуваного Заходом попередника султана Кабуса бін Саїда, про смерть якого було оголошено 11 січня.

Султан Хайтам бен Тарік Аль Саїд, який був міністром культури Омана, був названий наступником султана Кабуса, який помер у віці 79 років після того, як керував країною з 1970 року.

«Ми будемо продовжувати ту саму лінію, що й попередній султан, та керуватися принципами, які він затверджував у зовнішній політиці нашої країни, мирному співіснуванні між народами та людьми і добросусідській поведінці невтручання», – заявив він.

Хайтам бен Тарік Аль Саїд є двоюрідним братом Кабуса бін Саїда.

Сім'я Аль Саїд правила Оманом з 18 століття, а колись також правила над Занзібаром, біля узбережжя Танзанії.

Як повідомлялося, попередній султан Омана Кабус бен Саїд Аль Саїд помер 10 січня в віці 79 років після тривалої хвороби. З 2015 року правитель Оману хворів на рак. Султан Оману Кабус бен Саїд Аль Саїд не був одружений і не мав спадкоємця або призначеного наступника.

Кабус бен Саїд Аль Саїд був султаном Оману з 1970 року. Прийшов до влади в результаті перевороту, поваливши свого батька.

Нагадаємо, вранці 5 січня президента України Володимира Зеленського з сім’єю помітили в Омані. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

На Банковій повідомили, що президент Володимир Зеленський перебував в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти.

Зеленський під час поїздки в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідацію американцями генерала Касима Сулеймані.

Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Вартість оренди складає від $60 тис.

Джерело: Радіо Свобода