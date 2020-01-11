Новим султаном Омана став міністр культури країни



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Хайсам бен Тарек Аль Саїд приніс присягу в Раді Оману

Міністр культури і національної спадщини Омана Хайсам бен Тарек Аль Саїд став новим главою держави після смерті султана Кабуса бен Саїда Аль Саїда.

Про це повідомляє видання Al Watan Oman.

За даними видання, Хайсам бен Тарек Аль Саїд приніс присягу в Раді Оману (двопалатний дорадчий орган парламентського типу).

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان. pic.twitter.com/wQU1zc5uen — جريدة الوطن العمانية (@alwatanoman) January 11, 2020

Як повідомлялося, попередній султан Омана Кабус бен Саїд Аль Саїд помер 10 січня в віці 79 років після тривалої хвороби. З 2015 року правитель Оману хворів на рак. Султан Оману Кабус бен Саїд Аль Саїд не був одружений і не мав спадкоємця або призначеного наступника.

Кабус бен Саїд Аль Саїд був султаном Оману з 1970 року. Прийшов до влади в результаті перевороту, поваливши свого батька.

Нагадаємо, під час поїздки до Оману президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману.