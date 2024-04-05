Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одна з країн ЄС почала перевірку українських дітей у школах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одна з країн ЄС почала перевірку українських дітей у школах
У Чехії якщо дитина не відвідує школу упродовж 15 календарних днів поспіль без поважної причини, її справу можуть подати на розгляд про відрахування з навчального заклад
фото: сторінка школи імені Масарика у Вімперку

Збір даних буде проводитися, щоб з'ясувати, як діти з України беруть участь у навчальному процесі та дотримуються обов’язку відвідувати школи

Влада Чехії почала позачергову перевірку українських дітей з тимчасовим захистом у дитсадках та школах. Збір даних проводять, щоб з'ясувати, як біженці відвідують навчальні заклади. Навчання у Чехії є обов'язковим, повідомляє proukrainu.blesk.cz.

В міністерстві освіти Чехії повідомили, що з 3 по 10 квітня триватиме позачергова перевірка українських дітей зі статусом тимчасового захисту у початкових, середніх школах та консерваторіях.

Збір даних проводять, щоб з'ясувати, як діти з України беруть участь у навчальному процесі та дотримуються обов’язку відвідувати школи. Водночас батькам не потрібно звітувати, бо перевірка стосується шкіл, директори яких самі подають інформацію про учнів.

У Чехії відвідування навчальних закладів є обов’язковим. Діти мають ходити до дитсадка (упродовж останнього року дошкільної освіти) та до школи 9 років. Тобто з 5 до 15 років, максимум до 17 років.

Якщо дитина не відвідує школу упродовж 15 календарних днів поспіль без поважної причини, її справу можуть подати на розгляд про відрахування з навчального закладу.

Батьки отримають лист від директора школи із повідомленням про можливе відрахування та проханням надати пояснення відсутності. На вирішення питання надаються додаткові 15 днів.

Після 30 днів відсутності дитина автоматично вважатиметься відрахованою зі школи, якщо батьки не пояснять її відсутність.

Раніше повідомлялося,  що українські біженці у Чехії зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Таку пропозицію змін до закону Lex Ukraine внесло Міністерство внутрішніх справ країни. Чеський уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців. Зокрема, вони зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання після виконання умов. Українські біженці, які не потребують допомоги держави та є економічно незалежними від неї, зможуть вийти зі статусу тимчасового захисту та отримати статус відповідно до закону «Про проживання іноземців» у формі довгострокового проживання.

Теги: Чехія школярі біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З березня 2022 року по квітень 2023 року посадовець (ліворуч на фото) кілька разів чіплявся до дітей у своєму автомобілі
Суд виніс вирок німецькому чиновнику, який домагався дітей українських біженців
Вчора, 15:08
У Литві зросла потреба у психологах для біженців з України
Українські біженці у Литві стали частіше потребувати одного виду допомоги
Вчора, 10:03
Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіуса дії
Шмигаль пояснив, коли Україна отримає достатню кількість боєприпасів
19 березня, 17:34
Влада пропонує запровадити на весняно-літній період рух приміських поїздів
На Херсонщині влада хоче запустити два приміські потяги
18 березня, 18:27
Українські біженці страждають через бюрократію у Естонії
«Де взяти довідку?» Українські біженці в Естонії мають проблеми з отриманням допомоги
13 березня, 07:34
Соціологи запитали у респондентів, яким має бути статус російської мови в Україні
Скільки громадян вважає, що російська має стати другою державною мовою: опитування
12 березня, 14:45
Глава Чехії не уточнив скільки грошей на боєприпаси виділила кожна з країн, яка підтримала снарядну ініціативу
Закупівля 800 тис. боєприпасів для України. Чеський президент виступив із заявою
7 березня, 18:38
Актори студії опинилися під шквалом критики глядачів через свій музичний номер
«Квартал 95» вчергове оскандалився жартом про біженців (відео)
7 березня, 10:22
Політика Чехії та Словаччини щодо Росії та підтримки України зараз майже діаметрально протилежна
Між Чехією та Словаччиною виник конфлікт через ставлення до України та РФ
7 березня, 06:12

Соціум

Одна з країн ЄС почала перевірку українських дітей у школах
Одна з країн ЄС почала перевірку українських дітей у школах
Маск заявив, що вступ України до НАТО призведе до «ядерного апокаліпсиса»
Маск заявив, що вступ України до НАТО призведе до «ядерного апокаліпсиса»
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
Населення Швейцарії суттєво змінилось. Яку роль відіграли у цьому українці
Населення Швейцарії суттєво змінилось. Яку роль відіграли у цьому українці
Вибухи у російських містах, де розташовані військові аеродроми: що відомо
Вибухи у російських містах, де розташовані військові аеродроми: що відомо
Російський губернатор отримав ножове поранення у живіт: з`явилися нові деталі
Російський губернатор отримав ножове поранення у живіт: з`явилися нові деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції
9385
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
6645
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
5964
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
4757
Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області: СБУ назвала ймовірну версію
3614
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Голова Митної служби Молдови подав у відставку через корупційний скандал
Сьогодні, 14:13
«Укрзалізниця» досі не продає металобрухт: вплинути на компанію просять Кабмін
Сьогодні, 14:01
Рада ЄС схвалила допомогу армії Молдови на 41 млн євро
Сьогодні, 13:41
Зменшення призовного віку: ТЦК викликатимуть 25-річних для оновлення даних
Сьогодні, 13:19
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який «торгував» діагнозами
Вчора, 18:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua