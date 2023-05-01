Окупанти заявили про підрив лінії електропередач у Ленінградській області (фото)

Росіяни нібито знайшли біля лінії електропередач вибуховий пристрій

У Ленінградській області, ймовірно, було підірвано лінію електропередач на території Сусанінського поселення Гатчинського району. Про це повідомив губернатор Дрозденко.

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Зазначається, що поряд з іншою лінією електропередач нібито було виявлено невідомий предмет, який міг бути вибуховим пристроєм – його вже знешкодили.

Нагадаємо, 26 квітня у Новій Каховці невідомі герої ліквідували російського пропагандиста Сергія Твєтинського.

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25 квітня українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині.

До слова, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.