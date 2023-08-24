Глава МЗС Німеччини розчарована слабким впливом санкцій на Росію

Анналена Бербок заявила, що економічні санкції мають призвести до конкретних економічних результатів, але в разі з Росією цього не відбулося

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила своє розчарування через недостатню ефективність економічних санкцій, які були запроваджені проти Росії. Як передає DW, слова Бербок цитуються у книзі журналіста Штефана Ламбі «Надзвичайна ситуація. Управління під час війни»,

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За її словами, «економічні санкції мають призвести до конкретних економічних результатів, але в разі з Росією цього не відбулося», оскільки «принципи, що працюють у демократичних країнах, не мають тієї ж самої сили в автократичних режимах».

«Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться», - додала Бербок.

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Раніше повідомлялося, що Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили чотири людини, а також низка російських банків, підприємств віськово-промислового комплексу і ядерного сектора.

Як відомо, угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі.

До слова, США стурбовані тим, що Туреччина допомагає обходити Росії санкції Заходу. Країну вже попереджають про можливі обмеження.