Олена Зеленська з'явилася на обкладинці литовського журналу Elle

Перша леді розповіла, що допомагає українцям зберігати відчуття нормального життя під час війни

Перша леді України Олена Зеленська стала головною героїнею вересневого номера Elle Литва. В інтерв'ю виданню вона розповіла про життя українців під час повномасштабної війни, навчання дітей та значення культури в умовах постійної небезпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Elle Lithuania.

Зеленська згадала перші тижні повномасштабного російського вторгнення, коли перед українськими родинами постало питання, чи повинні діти продовжувати навчання в умовах війни. За її словами, відповідь була однозначною – освітній процес має тривати.

Попри повітряні тривоги та інші виклики воєнного часу, українські школярі продовжують навчатися, складають іспити, завершують навчальні роки та відзначають випускні.

Перша леді наголосила, що дитинство нинішнього покоління українців суттєво відрізняється від життя дітей до 2022 року. Водночас, за її словами, війна не повинна позбавляти їх можливості здобувати освіту, спілкуватися з однолітками та залишатися дітьми.

Окрему увагу в інтерв'ю Зеленська приділила культурному життю України. Театри, концертні майданчики та книжкові ярмарки продовжують збирати відвідувачів навіть в умовах регулярних російських атак і повітряних тривог.

Українці можуть проводити час в укриттях через небезпеку обстрілів, а згодом повертатися до звичайного життя – відвідувати вистави, концерти, фестивалі та інші культурні заходи. «Це спосіб підняти настрій і зберегти відчуття нормальності», – зазначила перша леді.

За словами Зеленської, культура під час повномасштабної війни фактично стала для українців своєрідною терапією та одним зі способів підтримувати звичний ритм життя.

Редакція Elle Литва зазначила, що новий номер розповідає історію країни, яка навіть у складних умовах продовжує творити, розвиватися та відстоювати право залишатися собою.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська вже ставала героїнею відомих закордонних видань. Перша леді України позувала для американського Vogue разом із президентом Володимиром Зеленським. Авторкою фотосесії стала фотографиня Енні Лейбовіц, а стилісткою – фешн-редакторка українського Vogue Юлія Пеліпас.

Також Зеленська стала героїнею обкладинки британської газети The Guardian. В інтерв'ю виданню вона розповіла про життя українських родин під час війни, перший день повномасштабного вторгнення, Володимира Зеленського та загрози для президентської родини.