Олена Зеленська відзначає день народження: цікаві факти про першу леді

Перша леді України 6 лютого святкує 48-річчя

Сьогодні, 6 лютого, перша леді України Олена Зеленська відзначає день народження. Дружині президента виповнилося 48 років. «Главком» розповідає цікаві факти про життя першої леді.

Дитинство та юність

Олена Зеленська, до шлюбу Кияшко, народилася 6 лютого 1978 року в Кривому Розі. Вона зростала у звичайній родині. Після школи Олена Зеленська вступила до Криворізького технічного університету, де навчалася на архітектурному факультеті. За освітою вона архітекторка.

Попри отриману спеціальність, надалі вона не працювала за фахом. Уже під час студентських років її життя почало перетинатися з творчою сферою, однак на той момент це ще не було її основною професійною діяльністю.

Знайомство з Володимиром Зеленським

Історія кохання Володимира та Олени Зеленських почалась ще зі школи, коли вони вчилися у паралельних класах у Кривому Розі. Президент розповідав, що закохався у свою дружину з першого погляду. А перша леді запевняла, що знала про Володимира лиш через те, що хлопець був справжньою «зіркою» школи та привертав до себе велику кількість уваги.

Через вісім років після початку стосунків пара офіційно стала подружжям. 6 вересня 2003 року Зеленські відгуляли весілля.

Наступного року у Володимира та Олени з'явилась перша дитина – донька Олександра. У 2013 році Олена народила другу дитину – сина Кирила.

фото: Viva

«Квартал 95»

Олена Зеленська була сценаристкою студії «Квартал 95» з моменту її заснування. Після завершення навчання Олена Зеленська долучилася до роботи у студії «Квартал 95». Вона працювала як сценаристка та редакторка, зокрема брала участь у створенні гумористичних і телевізійних проєктів. Саме цей період став початком її професійної діяльності у медіасфері.

Перша леді

Стала першою леді України Олена Зеленська 20 травня 2019 року. Вона зосередила свою діяльність на соціальних, гуманітарних та культурних ініціативах.

фото: Офіс президента

Одним із перших проєктів Зеленської стала реформа шкільного харчування, спрямована на покращення якості їжі, оновлення меню та формування здорових харчових звичок у дітей по всій країні. Також за її ініціативи була започаткована національна програма підтримки психічного здоров’я «Як ти?» . Вона охоплює навчання фахівців, інформаційну підтримку та розвиток системи ментального здоров’я на державному рівні.

Крім того, перша леді активно займається питаннями захисту прав дітей та підтримки сімей. Через Фундацію Олени Зеленської реалізуються проєкти з надання гуманітарної допомоги, психологічної підтримки, розвитку освіти та створення безпечних просторів для дітей, зокрема укриттів у школах. Особливу увагу вона приділяє допомозі дітям, які постраждали від війни або були вимушено переміщені. Ще одним ключовим напрямом її діяльності є розвиток безбар’єрного середовища та інклюзії.

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

На міжнародному рівні Зеленська активно займається культурною дипломатією. Вона ініціювала проєкти з популяризації української мови та культури за кордоном, зокрема запуск українських аудіогідів у провідних музеях світу та створення «Українських книжкових полиць» для українців за межами країни.

Нагороди та відзнаки

У 2022 році Зеленська була включена до 100 найвпливовіших жінок за версією журналу ELLE, а у 2023 році увійшла до списку найвпливовіших жінок року за версією Financial Times.

Вже 16 лютого 2024 року указом, виданим з нагоди 106-річниці відновлення Литовської Держави президент Литви Гітанас Наусєда нагородив Великим хрестом Ордена Вітовта Великого Олену Зеленську за її внесок разом з усім українським народом у боротьбу за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України, а також за заслуги у розвитку міждержавних відносин між Литвою та Україною.

Олена Зеленська отримала нагороду від всесвітньої дитячої благодійної організації Theirworld фото: Офіс президента

Олена Зеленська отримала найвищу нагороду Литви від президента Наусєди фото: Офіс президента

Крім того, 24 вересня 2024 року під час візиту до Нью-Йорка для участі в заходах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду Unlock Big Change від всесвітньої благодійної організації Theirworld.

До слова, у березні 2025 року під час візиту до Гельсінкі президент Фінляндської Республіки Александр Стубб нагородив першу леді Олену Зеленську орденом Білої Троянди Фінляндії.

Олена Зеленська отримала нагороду від сімʼї Клінтон за громадянське лідерство фото: Офіс президента

Стубб нагородив першу леді Олену Зеленську орденом Білої Троянди Фінляндії фото: Александр Стубб

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів, що сумує за своєю родиною. Глава держави пояснив, що через війну та безпеку зустрічається з коханою вкрай рідко. Водночас він зауважив, що час, проведений разом, зараз дуже важливий для нього і сильно надихає.