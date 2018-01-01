Олімпіада у Пхьончхані: КНДР і Південна Корея розпочали новий раунд переговорів
- Сьогодні, 07:03
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Сторони домовляються про подробиці присутності КНДР на Олімпіаді, зокрема артистів з КНДР
Південна Корея і КНДР у понеділок розпочали переговори про відправку північнокорейської художньої трупи на Олімпійські ігри в Пхьончхані, які пройдуть в лютому.
Про це повідомляє BBC.
Сьогодні, 15 січня, сторони домовляються про подробиці присутності КНДР на Олімпіаді. Раніше вони дійшли до принципової згоди про участь північнокорейських спортсменів у змаганнях. Переговори почалися минулого тижня і проходять на тлі загострення відносин між двома країнами.
Очікується, що в понеділок обговорять складу делегації, маршрути пересувань і розклад виступів.
Нагадаємо, нові робочі переговори між Південною Кореєю і КНДР відбуваються в селі Панмунджом.
Як відомо, КНДР планує відправити на Ігри делегацію спортсменів, чиновників, журналістів та вболівальників.
ХІІІ зимові Олімпійські ігри 2018 року пройдуть з 9 по 25 лютого в Пхьончхані.
Близько 2500 спортсменів орієнтовно з 90 країн світу розіграють 102 комплекти медалей у 15-ти видах спорту.