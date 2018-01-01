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    Олімпіада у Пхьончхані: КНДР і Південна Корея розпочали новий раунд переговорів

    Сторони домовляються про подробиці присутності КНДР на Олімпіаді, зокрема артистів з КНДР
    Південна Корея і КНДР у понеділок розпочали переговори про відправку північнокорейської художньої трупи на Олімпійські ігри в Пхьончхані, які пройдуть в лютому. Про це повідомляє BBC. Сьогодні, 15 січня,  сторони домовляються про подробиці присутності КНДР на Олімпіаді. Раніше вони дійшли до принципової згоди про участь
    • Сьогодні, 07:03
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    Олімпійські ігри пройдуть з 9 по 25 лютого в Пхьончхані
    Олімпійські ігри пройдуть з 9 по 25 лютого в Пхьончхані

    Сторони домовляються про подробиці присутності КНДР на Олімпіаді, зокрема артистів з КНДР

    Південна Корея і КНДР у понеділок розпочали переговори про відправку північнокорейської художньої трупи на Олімпійські ігри в Пхьончхані, які пройдуть в лютому.

    Про це повідомляє BBC.

    Сьогодні, 15 січня,  сторони домовляються про подробиці присутності КНДР на Олімпіаді. Раніше вони дійшли до принципової згоди про участь північнокорейських спортсменів у змаганнях. Переговори почалися минулого тижня і проходять на тлі загострення відносин між двома країнами.

    Очікується, що в понеділок обговорять складу делегації, маршрути пересувань і розклад виступів.

    Нагадаємо, нові робочі переговори між Південною Кореєю і КНДР відбуваються в селі Панмунджом.

    Як відомо, КНДР планує відправити на Ігри делегацію спортсменів, чиновників, журналістів та вболівальників.

    ХІІІ зимові Олімпійські ігри 2018 року пройдуть з 9 по 25 лютого в Пхьончхані.

    Близько 2500 спортсменів орієнтовно з 90 країн світу розіграють 102 комплекти медалей у 15-ти видах спорту.

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