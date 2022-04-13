ООН запускає механізм, що послабить роль Росії в Радбезі

В ООН вирішили боротися зі зловживанням Росією правом вето

Росія, яка розгорнула повномасштабну війну проти України, зловживає правом вето у Радбезі ООН, через що будь-які розслідування її військових злочинів на рівні ООН є практично неможливі. Країни-члени ООН вирішили боротися з таким зловживанням. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Майже чотири десятки країн, у тому числі Україна, запустили в практичному плані ініціативу щодо вето, яка спрямована на підвищення ролі Генеральної Асамблеї ООН, посилення багатосторонності та забезпечення механізму підзвітності між органами ООН відповідно до Статуту Організації.

Згідно з проєктом резолюції, схвалення якого може відбутися в квітні, Генеральна Асамблея буде автоматично скликатися щоразу, коли в Раді Безпеки застосовуватиметься вето, протягом 10 денного терміну з метою проведення дебатів щодо ситуації, в якій застосоване вето, за виключенням, коли питання розглядається на Надзвичайній спеціальній сесії ГА ООН.

Кислиця нагадав, що першою серед країн, яка застосувала право вето в РБ ООН був радянський союз і сталося це у 1957 році.

«З того часу СССР і Росія, яка захопила у спосіб, який не передбачений Статутом ООН, місце Совєцького Союза, є абсолютним чемпіоном за кількість вето. Разом з тим Велика Британія не застосовує право вето вже більше 30 років», - зазначив Кислиця.

За його словами, відповідно до проєкту резолюції Радбезу буде запропоновано подати Генеральній Асамблеї спеціальний звіт про застосування вето, принаймні за 72 години до засідання Генасамблеї, яка матиме можливість у разі наявності колективної політичної волі держав-членів ООН рішення щодо цієї ситуації.

Зазначений механізм почне діяти відразу після схвалення резолюції на 76-й сесії, а починаючи з 77-ї сесії до порядку денного Генасамблеї буде додано новий постійний пункт «Застосування вето».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав ООН зайнятися реформою світової системи безпеки і позбавити Росію права вето в Радбезі.

В Європарламенті теж вважають, що Росія має бути позбавлена права вето в ООН.