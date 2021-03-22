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    Опитування: майже 60% американців схвалюють роботу Байдена

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    Серед прихильників демократів Байдена підтримують 93% людей, а от серед республіканців 75% осіб сказали, що не схвалюють його роботу - Опитування: майже 60% американців схвалюють роботу Байдена

    Серед прихильників демократів Байдена підтримують 93% людей, а от серед республіканців 75% осіб сказали, що не схвалюють його роботу

    Найбільше підтримки Байден знаходить у питаннях боротьби з коронавірусом, в управлінні урядом, підходу до економіки та створення робочих місць

    Більшість дорослих громадян США позитивно оцінюють роботу Джо Байдена на посаді президента країни.

    Про це свідчить опитування, організаторами якого виступили видання The Hill та дослідницька компанія Harris, пише «Голос Америки».

    Так, 59% дорослих американців схвалюють роботу Джо Байдена на посаді президента США, тоді як 41% респондентів сказали, що не підтримують його діяльність.

    Як зазначається, Байдена підтримують 93% прихильників демократів та 60% незалежних американців. А от 75% прибічників Республіканської партії не схвалюють роботу чинного президента.

    Найбільше підтримки Байден знаходить у питаннях боротьби з коронавірусом, в управлінні урядом, також американці схвалюють його підхід до економіки та створення робочих місць.

    Окрім того, 56% підтримки Байден здобув за боротьбу з тероризмом, 55% – за позицію в зовнішній політиці.

    Як уточнює «Голос Америки», опитування Hill-HarrisX проводилося з 12 до 14 березня в онлайні. Воно охопило 2818 зареєстрованих виборців, похибка становить 1,85%.

    Нагадаємо, Байден обіцяв американцям 100 млн доз вакцин за перші 100 днів президентства, але встиг за 58.

    Теги: соцопитування США Джозеф Байден партії політика президент
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