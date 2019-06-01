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    У світі

    Опитування: німецькі «зелені» вперше випередили партію Меркель

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    <p>27% респондентів заявили про свою підтримку &laquo;зелених&raquo;, це&nbsp;на&nbsp;9% більше, ніж було зафіксовано тиждень тому</p> - Опитування: німецькі «зелені» вперше випередили партію Меркель

    27% респондентів заявили про свою підтримку «зелених», це на 9% більше, ніж було зафіксовано тиждень тому

    Як свідчать результати опитування, понад чверть німців підтримує «зелених»

    Протягом останнього тижня партії «Союз-90/Зелені» вдалося посісти перше місце у рейтингу електоральних симпатій німецьких виборців.

    Про це свідчать дані опитування німецького центру Forsa, яке було проведене на замовлення на замовлення телеканалів RTL та ntv, повідомляє DW.

    Так, 27% респондентів заявили про свою підтримку «зелених». Це - на 9% більше, ніж було зафіксовано тиждень тому.

    Натомість дві сестринські консервативні партії - Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) - мають наразі підтримку 26% виборців, що на два процентні пункти менше, ніж у попередньому опитуванні. Таким чином, «зелені» у рейтингах електоральних симпатій вперше випередили ХДС/ХСС.

    «Соціал-демократична партія Німеччини» (СДПН) опинилася на третьому місці з підтримкою 12% опитаних (мінус 5%), їм у спину дихають правопопулісти з «Альтернативи для Німеччини» - про їхню підтримку заявили 11% німців (мінус 2%).

    8% відсотків опитаних підтримують «Вільну демократичну партію», і ще 7% - «Ліву партію».

    Як відомо, у грудні минулого року Меркель оголосила про свій відхід з поста голови партії. Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) вперше за 18 років змінив лідера.

    Замість неї новим лідером була обрана Аннегрет Крамп-Карренбауер.

    У травні ЗМІ повідомили, що Меркель розчарувалася у своїй наступниці.

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