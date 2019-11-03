Прем’єр Британії Джонсон відмовився від «жорсткого» Brexit



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Прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон

Новий підхід Джонсона контрастує з попередньою обіцянкою «зроби або помри»

Прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон відмовився від ідеї впровадження «жорсткого» Brexit. Про це повідомляє The Times.

«Боріс Джонсон відмовився від безрезультатного Brexit у маніфесті консервативної партії. Маніфест прем’єра був націлений на «негайний Brexit» шляхом просування угоди через громадське співтовариство, як тільки повернуться депутати. Цей підхід суворо контрастує з попередньою обіцянкою містера Джонсона «зроби або помри», що мав залишити Велику Британію з угодою або без неї 31 жовтня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скоригувавши позицію партії, влада хоче заспокоїти ту частину електорату, яку лякає можливість Brexit без угоди. Окрім того, у новому маніфесті консерваторів, який буде представлений у середині листопада, будуть вміщені обіцянки партії зменшити податки та збільшити бюджетні кошти на соціальні програми.

Окрім цього, вони зосередяться на боротьбі зі злочинністю.

Раніше прем'єрміністр Великобританії Боріс Джонсон пообіцяв вивести країну зі складу ЄС до січня і встановив новий «абсолютно останній» термін виходу країни з Євросоюзу.

До слова, декілька днів тому Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.

30 жовтня Верхня палата парламенту Великобританії також схвалила закон про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня.

Як відомо, Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

Джонсон погодився на відстрочку Brexit. У вівторок ЄС офіційно відтермінував Brexit.