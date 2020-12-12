Опубліковано список українців, що потрапили під санкції Путіна (документ)

Всього в переліку 41 народний депутат України

На сайті російського уряду з’явився текст постанови з переліком понад 800 громадян України, на які накладено санкції. «Главком» публікує повну версію документу із цим списком.

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Як повідомлялося раніше, в останню версію списку потрапили: голова Верховної ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук, очільниця делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Також у списку представлені народні депутати Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк. Всього до переліку потрапив 41 народний депутат України.

Спеціальні економічні санкції РФ передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії й заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі території РФ.

Як повідомлялося раніше, українське міністерство зовнішніх справ назвало нові санкції Росії продовженням агресії проти України в усіх її формах і проявах.