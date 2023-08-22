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Бізнес із працевлаштування. Як українка у Польщі хотіла обхитрити владу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Бізнес із працевлаштування. Як українка у Польщі хотіла обхитрити владу
Українка вирішила підзаробити на працевлаштуванні мігрантів з інших країн
фото: Agencja Wyborcza

Агенція з персоналу, якою керувала українка, вирішило не повідомляти місцеву владу про намір працевлаштувати іноземців

Співробітники прикордонної застави в Лодзі перевірили одне з агентств з працевлаштування. В результаті виявили серйозні порушення щодо іноземців з Азії та Африки, які хотіли знайти роботу в Польщі. Фірмою з працевлаштування керує 39-річна громадянка України. Тепер її змусять сплатити великий штраф. Про це пише польське видання Kresy.

Польські правоохоронці перевірили понад півтисячі іноземців, зокрема з Афганістану, Бангладеш, Філіппін, Єгипту, Індії та Камеруну, щодо законності їх працевлаштування. Прикордонна служба інформує, що вони подавали заявки на отримання віз та дозволів для роботи переважно на птахопереробних підприємствах у Кутно.

У результаті прикордонники виявили, у 436 випадках агентство з працевлаштування не повідомило воєводство про прийняття на роботу іноземців, а державні органи не видали дозволи на це. За правопорушення роботодавця покарають високим штрафом, щоправда сума не називається. 

Директор п'ятизіркового готелю Hamilton у Свіноуйсьце заявив в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita, що це дуже надійні, стабільні та доброзичливі працівники, які вирізняються обслуговуванням. Тож понад 60% персоналу його готелю складають іноземці.

Ще до спалаху пандемії коронавірусу найбільшою групою працівників у Польщі були українці. Однак за останні два сезони, а особливо цього року, спостерігається стрімке зростання кількості співробітників з інших країн, зокрема Кенії, Тунісу та Індонезії. 

Анна Судольська з агенції працевлаштування Idea HR Group, експертка з ринку праці Північної торгово-промислової палати каже, що минулого року кадрові проблеми готельєрів і рестораторів вирішив наплив біженок з України. «Сьогодні ми бачимо, що  70-80% з цих людей не повернулися до роботи. Вони повернулися в Україну, поїхали до Німеччини чи працюють деінде», – каже вона. 

Нагадаємо, українці почали масово виїжджати із Польщі у пошуках прибутковіших робіт і кращих умов праці. Відтак, знайти працівників з України для власників польських бізнесів стає все важче. Як пише видання, на заводах, у готелях та на будівництві, до нещодавна, окрім поляків, найчастіше працювали громадяни України. Однак з кожним місяцем стає все більше іммігрантів із далеких країн. 

Про те, що «Польща програє гонку за іммігрантами з України», попереджає також і Асоціація підприємців і роботодавців країни. Тому власників бізнесів закликають «заохочувати українців залишатися у Польщі», забезпечивши їм навчання і поліпшивши умови праці.

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Теги: прикордонники Польща іноземці штраф українці робота українка

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