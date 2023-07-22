Прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів

Один коптер бійці знерухомили антидроновою рушницею

Українські прикордонники відбили ворожу атаку FPV-дронів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Один коптер бійці знерухомили антидроновою рушницею та ліквідували вогнем зі стрілецької зброї, ще один – приземлили. З нього зняли вибухівку і тепер він служитиме на користь нашим воїнам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше українські прикордонники за допомогою стрілецької зброї в грозу та шторм знищили ворощий безпілотник.

Нагадаємо, що російські терористи зараз знову атакують Україну дронами-камікадзе. Про це повідомили Повітряні сили.

Триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.