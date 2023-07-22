Прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів
Один коптер бійці знерухомили антидроновою рушницею
Українські прикордонники відбили ворожу атаку FPV-дронів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Один коптер бійці знерухомили антидроновою рушницею та ліквідували вогнем зі стрілецької зброї, ще один – приземлили. З нього зняли вибухівку і тепер він служитиме на користь нашим воїнам.
Раніше українські прикордонники за допомогою стрілецької зброї в грозу та шторм знищили ворощий безпілотник.
Нагадаємо, що російські терористи зараз знову атакують Україну дронами-камікадзе. Про це повідомили Повітряні сили.
Триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.
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