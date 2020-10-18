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    У світі

    Падіння дітей з ескалатора в московському торговому центрі потрапило на відео

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    Зараз правоохоронці розбираються в події: де в цей момент знаходилися батьки дітей і чому оператор не зупинив ескалатор - Падіння дітей з ескалатора в московському торговому центрі потрапило на відео
    Зараз правоохоронці розбираються в події: де в цей момент знаходилися батьки дітей і чому оператор не зупинив ескалатор

    Прокуратура і слідчий комітет з’ясовують обставини і причини події

    У Москві двоє дітей впали з ескалатора в торговельному центрі «Мегаполіс» у метро «Технопарк». Про це повідомляють РІА Новини.

    Інцидент стався 17 жовтня, коли дівчинка в супроводі сестри спробувала спуститися по ескалатору з візком, в якій була ще одна дитина. В результаті діти скотилися вниз по східцях. Момент падіння потрапив на відео.

    Старший помічник керівника слідчого комітету Іванова зазначила, що, за попередньою інформацією, ні дівчинці, ні дитині у візку не знадобилася медична допомога. Після події вони поїхали додому разом з родиною.

    За інформацією з інших ЗМІ, брат і сестра отримали травми голови.

    Зараз правоохоронці розбираються в події. Належить з’ясувати, де в цей момент знаходилися батьки дітей, а також причину, за якою оператор не зупинив ескалатор, побачивши на камері дитину, що намагається спустити коляску.

    Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру лікарю-хірургу однієї із київських дитячих лікарень за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини. До суду скеровано клопотання про відсторонення лікаря-хірурга від посади.

    Як повідомлялося, у Росії мати викинула з вікна двох дочок.

    Росія прокуратура метро діти батьки
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