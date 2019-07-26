Палестина заявила про припинення дії мирних угод з Ізраїлем



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Палестинський лідер висловлював подібні погрози Ізраїлю і раніше, але не втілював їх

Махмуд Аббас відповів на знесення палестинських будинків у Східному Єрусалимі

Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас оголосив про припинення виконання всіх наявних угод з Ізраїлем.

Як повідомляє Agence France-Presse, палестинський лідер висловлював подібні погрози і раніше, але не втілював їх.

За словами Аббаса, в Палестині для цього сформують спеціальну комісію.

«Ми не підкоримося диктату і спробам нав'язати грубу силу, особливо в Східному Єрусалимі», - сказав Аббас на засіданні палестинського керівництва.

Його заява - відповідь на знесення палестинських будинків у Східному Єрусалимі. На думку ізраїльської сторони, їх побудували із порушеннями. Жителям цих населених пунктів запропонували самим демонтувати житла до 19 липня. Після того, як термін минув, влада Ізраїлю приступила до знесення будівель.

Після знесення дії Ізраїлю розкритикували у Франції, Великій Британії, Німеччини, Бельгії та Польщі.