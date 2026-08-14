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Пального не вистачає. Російський уряд визнав проблеми у низці регіонів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Пального не вистачає. Російський уряд визнав проблеми у низці регіонів
Російські АЗС зіткнулися із серйозними проблемами з пальним
фото: росЗМІ (ілюстративне)

Нафтовим компаніям доручено збільшити постачання до найбільш проблемних регіонів, влада взяла на контроль ціни на АЗС

Уряд Росії визнав, що в низці регіонів країни зберігається напружена ситуація з постачанням пального на автозаправні станції. Великі нафтові компанії мають наростити поставки до регіонів, де проблеми відчуваються найбільше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Ситуацію на внутрішньому паливному ринку обговорили на нараді під керівництвом віцепрем'єра РФ Олександра Новака. У ній взяли участь представники російських міністерств енергетики та сільського господарства, Федеральної антимонопольної служби, регіональної влади й нафтових компаній.

У російському Міненерго підтвердили, що проблеми з постачанням пального на АЗС досі не вдалося повністю подолати. Нафтові компанії нібито вже вживають заходів для збільшення обсягів постачання до найбільш уразливих регіонів.

Окремо на нараді розглядали забезпечення пальним Оренбурзької, Липецької, Тверської та Орловської областей, республік Тива і Хакасія, а також Краснодарського, Забайкальського, Приморського та Красноярського країв.

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Профільні відомства та нафтові компанії отримали доручення вжити додаткових заходів для забезпечення пальним регіонів, де ситуація залишається напруженою. 

Нагадаємо, після нової серії ударів українських безпілотників проблеми з пальним у Росії почали фіксувати у понад 20 регіонах. Йдеться не лише про ліміти на обсяг пального: на окремих АЗС діє принцип «парних і непарних» номерів автомобілів або дозволяють заправлятися лише раз на добу.

Раніше паливна криза в Росії, спричинена ударами Сил оборони України по нафтопереробних заводах, докотилася до промислового залізничного транспорту. Оператори під'їзних колій зіткнулися з різким подорожчанням дизеля та перебоями в постачанні.

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