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Масова евакуація в Греції та Хорватії: лісові пожежі охопили популярні курорти

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Масова евакуація в Греції та Хорватії: лісові пожежі охопили популярні курорти
Влада евакуює місцевих жителів і туристів
Фото: Reuters

Ситуацію погіршують спека, посуха та сильні шквалисті вітри

У розпал літнього відпочинку північні регіони Греції та узбережжя Хорватії опинилися в епіцентрі небезпечних лісових пожеж. Швидкому поширенню вогню сприяють тривала спека, посуха та сильні шквалисті вітри, які значно ускладнюють роботу пожежних бригад, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Так, у грецькому регіоні Халкідіки полум'я охопило лісові масиви поблизу курортного селища Сівірі на півострові Кассандра. Вогонь пошкодив декілька курортних апартаментів і наблизився до житлових кварталів.

Через загрозу безпеці понад 300 місцевих жителів і відпочивальників були змушені терміново залишати небезпечну зону морем на рибальських човнах, катерах і суднах берегової охорони.

До ліквідації стихії залучено понад 140 пожежників, спеціальну техніку, а також дев'ять літаків і сім гелікоптерів. Під час рятувальної операції травмувався один із вогнеборців, а рух автошляхом між Сівірі та Кассандрією тимчасово перекрито.

Складна ситуація зберігається й на Далматинському узбережжі Хорватії. У районі Локва-Рогозниця поблизу міста Оміш вогонь підібрався до прибережних забудов і лісосмуг. Через масштабне задимлення та наближення полум'я місцева влада була змушена закрити ділянку ключової автотраси та розпочати евакуацію людей.

Повторні хвилі аномальної спеки цього літа спричинили критичний дефіцит води та висушування рослинності по всій Південній Європі, що раніше вже призвело до вигорання значних територій в Іспанії та Франції.

Нагадаємо, за оцінкою Triodos Bank, економічні втрати Європейського Союзу від спеки можуть сягнути €180 млрд, або близько 1% ВВП ЄС.
Найбільших втрат може зазнати Франція. За прогнозом банку, спека здатна скоротити очікуване економічне зростання країни на 1,4 процентного пункту. У результаті французька економіка може скоротитися на 0,6%.

До слова, європейські країни зафіксували понад 10 тис. випадків смертності під час рекордної спеки, яка охопила західну частину континенту наприкінці червня.

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Теги: Греція спека Хорватія евакуація пожежа

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