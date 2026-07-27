Паливна криза в Росії дісталася залізниці

Підприємства фіксують затримки поставок пального та проблеми із закупівлями на біржі

Паливна криза в Росії, спричинена ударами Сил оборони України по нафтопереробних заводах, докотилася до промислового залізничного транспорту. Оператори під'їзних колій зіткнулися з різким подорожчанням дизеля та перебоями в постачанні, тож галузеве об'єднання звернулося по допомогу до влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «The Moscow Times».

Оператори колій незагального користування, які забезпечують вивезення вантажів із заводів, шахт і кар'єрів на магістральну мережу РЖД, зіткнулися з подорожчанням дизеля, зривом оптових поставок та вимушеним переходом на дорожчі дрібнооптові закупівлі. Через це асоціація «Промжелдортранс», що об'єднує 191 компанію, попросила Міністерство енергетики забезпечити підприємства пріоритетними поставками пального, назвавши це питанням виживання для галузі.

Чому це критично для економіки РФ

Через під'їзні колії проходить понад 80% усіх вантажів у країні, зокрема вугілля, метал, продукція оборонної та хімічної промисловості. За перше півріччя 2026 року навантаження на мережі РЖД склало майже 549 млн тонн, і кожному составу передує маневрова робота на під'їзних коліях. На відміну від магістральної мережі, де широко застосовують електротягу, промисловий залізничний транспорт критично залежить від тепловозів і дизель-генераторів.

Як зросли ціни на дизель

Підприємства фіксують затримки поставок пального та проблеми із закупівлями на біржі. У низці регіонів вартість дизеля сягала 150–180 рублів за літр – це більш ніж удвічі вище за рівень початку року. Причому, як зазначає асоціація, стрибок із 60 рублів стався лише за тиждень. Для підприємств, що працюють за довгостроковими контрактами та регульованими тарифами, таке подорожчання виявилося критичним.

Замінити дизель технічно неможливо, констатував Фарід Хусаїнов із Вищої школи економіки. Президент Національного дослідного центру перевезень та інфраструктури Павло Іванкін наголосив, що пальне потрібне не лише тепловозам, а й допоміжній техніці, яка обслуговує інфраструктуру. Виконавчий директор «Промжелдортрансу» Олександр Маняхін запропонував створити в регіонах спільні робочі групи з Міненерго, які в ручному режимі визначатимуть черговість поставок дизеля.

Наслідки ударів по НПЗ

Ситуація з пальним загострилася через удари українських безпілотників по російській нафтопереробці. За підрахунками Reuters, унаслідок цих атак Росія втратила близько 40% потужностей своїх НПЗ. На другому тижні липня випуск бензину впав до 75–80 тис. тонн на добу за літнього пікового попиту в 115–120 тис. тонн. За даними РБК, у червні–липні повні або часткові обмеження на продаж пального запроваджували у 80 регіонах, зокрема на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, російська залізниця й раніше не встигала вчасно доставляти пальне з віддалених заводів, а пріоритет у перевезеннях віддавали військовим ешелонам. Тепер дефіцит дизеля вдарив і по цивільній логістиці.