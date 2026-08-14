Росію накрила нова хвиля паливної кризи після останніх ударів по НПЗ

У російських регіонах знову запроваджують обмеження на продаж бензину на тлі проблем із постачанням пального

Після нової серії ударів українських безпілотників проблеми з пальним у Росії почали фіксувати у понад 20 регіонах

У російських регіонах знову запроваджують обмеження на продаж бензину на тлі проблем із постачанням пального. Від початку серпня такі заходи повернули щонайменше у п'яти регіонах, а загалом перебої з бензином фіксують уже більш ніж у 20 суб'єктах РФ. Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».

Зокрема, 13 серпня ліміти на продаж пального знову запровадили в Астраханській та Іркутській областях. Місцева мережа АЗС «КрайсНефть» в Іркутській області обмежила продаж бензину АІ-92, АІ-95 та АІ-98 до 30 літрів на один автомобіль. Купувати понад 20 літрів пального в каністри також заборонили.

У Бодайбо Іркутської області, за повідомленнями місцевих жителів, АІ-92 відпускають не більш як 20 літрів і лише раз на добу. Бензину АІ-95 там немає у продажу з 1 серпня.

В Астраханській області на АЗС встановили ліміт у 40 літрів бензину на один автомобіль та перевели заправки на обмежений графік роботи. Влада регіону пояснює це необхідністю стабілізувати запаси пального та зменшити ажіотажний попит.

Обмеження також діють у Липецькій, Оренбурзькій та Волгоградській областях. Зокрема, на частині АЗС у Липецькій області автомобілістам продають не більш як 30 літрів бензину.

В Оренбурзькій області, де нещодавно українські безпілотники атакували НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», встановили ліміт у 30 літрів бензину АІ-92 або АІ-95 на одну особу. Продаж пального в каністри повністю заборонений.

У Волгоградській області обмеження на продаж бензину, які наприкінці липня скасували після стабілізації ситуації, вже 1 серпня повернули. На АЗС встановили ліміт у 40 літрів на автомобіль. Це сталося після атаки українських дронів на НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

Після нової серії ударів українських безпілотників проблеми з пальним у Росії почали фіксувати у понад 20 регіонах. Йдеться не лише про ліміти на обсяг пального: на окремих АЗС діє принцип «парних і непарних» номерів автомобілів або дозволяють заправлятися лише раз на добу.

Перебої з бензином, зокрема, фіксували навіть у Московському регіоні.

До слова, паливна криза в Росії, спричинена ударами Сил оборони України по нафтопереробних заводах, докотилася до промислового залізничного транспорту. Оператори під'їзних колій зіткнулися з різким подорожчанням дизеля та перебоями в постачанні, тож галузеве об'єднання звернулося по допомогу до влади.