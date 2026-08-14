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Масштабний блекаут охопив одразу чотири країни Центральної Азії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Масштабний блекаут охопив одразу чотири країни Центральної Азії
Енергосистеми чотирьох країн дали збій
фото: Unsplash (ілюстративне)

Перебої з електропостачанням зафіксували у Казахстані, Таджикистані, Узбекистані та Киргизстані

У п'ятницю, 14 серпня, одразу кілька країн Центральної Азії зіткнулися з масштабними перебоями в роботі енергосистем. Без електроенергії залишилися жителі низки міст і регіонів Казахстану, Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та «Азаттик Азія».

У Казахстані масштабні відключення торкнулися Алмати та Алматинської області. У Міністерстві енергетики країни пояснили, що в енергосистемі стався різкий стрибок потужності через зміну перетоків електроенергії з боку об'єднаної енергосистеми Центральної Азії. Спрацювала протиаварійна автоматика, яка відключила частину споживачів.

Перебої фіксували одразу в кількох районах Алматинської області. У самому Алмати відключення електроенергії вплинуло й на роботу міської інфраструктури. Жителі повідомляли про проблеми зі зв'язком та водопостачанням, зупинку метро і непрацюючі світлофори.

Масштабні перебої з електропостачанням одночасно виникли у Таджикистані. Про відключення повідомляли жителі Душанбе, Куляба, Худжанда, Вахдата, Нурека, Гіссара та інших населених пунктів. Офіційно причину збою наразі не назвали. У Міністерстві енергетики країни водночас заперечили інформацію про те, що причиною могло стати відключення агрегатів Нурекської ГЕС.

Проблеми виникли й в Узбекистані. Місцеве Міністерство енергетики повідомило про перебої у низці областей та пов'язало їх з аварією в енергосистемі сусідньої країни. «Національні електромережі Узбекистану» заявили, що через аварію спрацювала багатоступенева протиаварійна автоматика. Після цього енергетики розпочали поетапне відновлення електропостачання.

Про відключення також повідомляли жителі столиці Киргизстану Бішкека та Іссик-Кульської області. На момент появи перших повідомлень офіційного пояснення причин аварії киргизька влада не надала.

Водночас казахстанське видання Orda.kz повідомило, що масштабний збій міг бути спричинений відключенням двох гідрогенераторів на Токтогульській ГЕС у Киргизстані. За його даними, це призвело до перевантаження транзиту «Північ – Схід – Південь» у Казахстані, після чого південна зона країни відокремилася від єдиної енергосистеми Казахстану та об'єднаної енергосистеми Центральної Азії. Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

Нагадаємо, 5 серпня у Грузії знову стався масштабний блекаут. Причиною відключення електроенергії в країні стало тестування, під час якого мали встановити причину аварійних відключень, що сталися 24 та 25 липня.

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Теги: енергетика електроенергія Киргизстан Узбекистан Таджикистан Казахстан Азія блекаут

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