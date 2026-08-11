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Росіяни масово вишикувалися на заправках після атаки на НПЗ в Орську (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни масово вишикувалися на заправках після атаки на НПЗ в Орську (фото)
Після атаки на Орський НПЗ водії масово попрямували на АЗС
фото з соціальних мереж

Орськ розташований приблизно за 1900 км від Києва

У ніч на 11 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» в Орську Оренбурзької області Росії. Після атаки на підприємстві виникла пожежа, а місцеві вишикувались на заправках після атаки, пише «Главком».

Російські ресурси повідомляють про проблеми з пальним та черги на автозаправках. Проблеми з пальним в Орську фіксувалися і раніше. У липні місцеві журналісти повідомляли, що водії годинами шукали заправки з бензином, а на окремих АЗС утворювалися довгі черги.

Росіяни масово вишикувалися на заправках після атаки на НПЗ в Орську (фото) фото 1
Росіяни масово вишикувалися на заправках після атаки на НПЗ в Орську (фото) фото 2

«Орскнефтеоргсинтез» – одне з великих підприємств нафтопереробки Росії. Завод розташований в Орську та має потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

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Підприємство виробляє близько 30 видів нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила.

Підприємство забезпечує переробку сирої нафти та виробництво широкого спектра пального. Серед його продукції – бензин і дизельне пальне, які мають стратегічне значення для російської економіки та транспортної системи.

Росіяни масово вишикувалися на заправках після атаки на НПЗ в Орську (фото) фото 3

Завод також має установки первинної переробки нафти, каталітичного риформінгу, гідроочищення дизельного пального та керосину, а також виробництво мастил і бітуму.

До слова, в російському Ангарську Іркутської області місцеві пабліки повідомляють про пожежу в районі промислово-складської зони колишнього заводу білково-вітамінних концентратів.

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Теги: росія АЗС пальне

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