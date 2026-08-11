Росіяни масово вишикувалися на заправках після атаки на НПЗ в Орську (фото)

Після атаки на Орський НПЗ водії масово попрямували на АЗС

Орськ розташований приблизно за 1900 км від Києва

У ніч на 11 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» в Орську Оренбурзької області Росії. Після атаки на підприємстві виникла пожежа, а місцеві вишикувались на заправках після атаки, пише «Главком».

Російські ресурси повідомляють про проблеми з пальним та черги на автозаправках. Проблеми з пальним в Орську фіксувалися і раніше. У липні місцеві журналісти повідомляли, що водії годинами шукали заправки з бензином, а на окремих АЗС утворювалися довгі черги.

«Орскнефтеоргсинтез» – одне з великих підприємств нафтопереробки Росії. Завод розташований в Орську та має потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє близько 30 видів нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила.

Підприємство забезпечує переробку сирої нафти та виробництво широкого спектра пального. Серед його продукції – бензин і дизельне пальне, які мають стратегічне значення для російської економіки та транспортної системи.

Завод також має установки первинної переробки нафти, каталітичного риформінгу, гідроочищення дизельного пального та керосину, а також виробництво мастил і бітуму.

До слова, в російському Ангарську Іркутської області місцеві пабліки повідомляють про пожежу в районі промислово-складської зони колишнього заводу білково-вітамінних концентратів.