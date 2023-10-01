99 з 137 кардиналів, які наразі мають право обирати наступного Папу, були призначені Франциском

Папа Франциск на площі Святого Петра у Ватикані призначив 21 нового кардинала, особисто вручивши малиновий ковпак більшості нових церковних посадовців. Про це повідомляє Vatican News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

18 з 21 нових призначенців молодші 80 років, а отже, матимуть право голосу на можливому конклаві з обрання нового Папи Римського. Правила Ватикану не дозволяють кардиналам, старшим за цей вік, голосувати на конклаві.

Призначення до Колегії кардиналів Католицької церкви, яка обирає нових очільників Ватикану, фактично дає можливість понтифіку впливати на обрання свого наступника, пише DPA.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це означає, що 99 з 137 кардиналів, які наразі мають право обирати наступного Папу, були призначені Франциском, якому зараз 86 років.

Як і в попередні роки, Франциск дедалі частіше обирає єпископів і архиєпископів з неєвропейських країн для призначення кардиналами. Цього разу його увага зосереджена на духовенстві з Африки та Азії, включаючи нових кардиналів з Танзанії, Малайзії, Південного Судану, КНР і ПАР.

Раніше Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пізніше понтифік заявив, що в його недавніх словах про «велику матінку Росію» не було політичного підтексту. Франциск визнав, що його нещодавні коментарі були «погано сформульовані», а саму фразу нібито слід розглядати у культурному контексті.