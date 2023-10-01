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Папа Франциск призначив 21 кардинала: що це дає понтифіку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Папа Франциск призначив 21 кардинала: що це дає понтифіку
Папа особисто вручив малиновий ковпак більшості нових церковних посадовців
фото: Vatican News

99 з 137 кардиналів, які наразі мають право обирати наступного Папу, були призначені Франциском

Папа Франциск на площі Святого Петра у Ватикані призначив 21 нового кардинала, особисто вручивши малиновий ковпак більшості нових церковних посадовців. Про це повідомляє Vatican News.

18 з 21 нових призначенців молодші 80 років, а отже, матимуть право голосу на можливому конклаві з обрання нового Папи Римського. Правила Ватикану не дозволяють кардиналам, старшим за цей вік, голосувати на конклаві.

Призначення до Колегії кардиналів Католицької церкви, яка обирає нових очільників Ватикану, фактично дає можливість понтифіку впливати на обрання свого наступника, пише DPA.

Це означає, що 99 з 137 кардиналів, які наразі мають право обирати наступного Папу, були призначені Франциском, якому зараз 86 років.

Папа Франциск призначив 21 кардинала: що це дає понтифіку фото 1

Як і в попередні роки, Франциск дедалі частіше обирає єпископів і архиєпископів з неєвропейських країн для призначення кардиналами. Цього разу його увага зосереджена на духовенстві з Африки та Азії, включаючи нових кардиналів з Танзанії, Малайзії, Південного Судану, КНР і ПАР.

Раніше Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

Пізніше понтифік заявив, що в його недавніх словах про «велику матінку Росію» не було політичного підтексту. Франциск визнав, що його нещодавні коментарі були «погано сформульовані», а саму фразу нібито слід розглядати у культурному контексті.

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Теги: правила Папа Римський Ватикан молодь росіяни

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