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Папа Римський пояснив свої слова про велич Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Папа Римський пояснив свої слова про велич Росії
фото з відкритих джерел

Франциск заявив, що це був «спонтанний коментар»

Папа Римський Франциск сказав, що в його недавніх словах про «велику матінку Росію» не було політичного підтексту. Про це передає Reuters.

У спілкуванні з журналістами Франциск визнав, що його нещодавні коментарі були «погано сформульовані», а саму фразу нібито слід розглядати у культурному контексті.

«Я не думав про імперіалізм, коли говорив це. Можливо, це не найкращий спосіб висловити це, але, говорячи про велику Росію, я мав на увазі не стільки географію, скільки культуру», – заявив Папа.

За словами Франциска, це був «спонтанний коментар», який прийшов на думку через те, що він вивчав у школі російську історію. Папа також вважає, що цивілізовані країни не повинні скасовувати культуру країни-окупанта.

«Її не слід скасовувати через політичні проблеми. У Росії були похмурі політичні моменти, але спадщина є, вона доступна всім», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

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Теги: росія Папа Римський

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