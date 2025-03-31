Швидкий і лютий Форсаж. Згадаймо Владислава Тагаєва

Життя Влада Тагаєва було сповнене руху, боротьби та жаги до перемог.

З ініціативи спецпідрозділу ГУР МО України «Артан» створено документальну стрічку, присвячену Владу Тагаєву

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Тагаєва.

Владислав Тагаєв, позивний Форсаж, штурмовик спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» загинув у бою 5 вересня 2024 року, йому було 22 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Спортивний комітет України та спецпідрозділ ГУР МО України «Артан».

Владислав народився 18 липня 2022 року у Ніжині на Чернігівщині. Він був єдиним сином у матері. З ранніх років він знав, що таке сила, витривалість і характер. Його світом у мирному житті був спорт, арена змагань, наполегливі тренування та медалі.

Владислав опанував бойове самбо, бокс, кікбоксинг, муей-тай, панкратіон, хортинг, навіть козацький двобій фото: Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан»/Facebook

«Владислав опанував бойове самбо, бокс, кікбоксинг, муей-тай, панкратіон, хортинг, навіть козацький двобій. Багаторазовий призер і переможець змагань, він не зупинявся ні перед чим, бо знав: меж не існує», – написали про Владислава у Спорткомітеті.

У 21 рік Влад прийняв рішення, яке змінило все: пішов боронити Батьківщину, ставши до лав воїнів спецпідрозділу «Артан».

«Мамо, я не можу сидіти й чекати, поки ворог прийде до нашого дому», – казав він. Його називали універсальним солдатом, еталоном воїна. Він брав участь у найскладніших операціях – Куп’янськ, Часів Яр, Липці, Сумщина, глибокий тил ворога.

Владислав Табаєв (зправа) пішов боронити Батьківщину, ставши до лав воїнів спецпідрозділу «Артан» фото: Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан»/Facebook

Його хоробрість, холодний розум і швидкість реакцій рятували життя побратимів. Він виявляв мінні поля, надавав медичну допомогу під шквальним вогнем, виводив групи з-під обстрілів.

Форсаж ін виявляв мінні поля, надавав медичну допомогу під шквальним вогнем, виводив групи з-під обстрілів фото: Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан»/Facebook

«Його не треба було просити. Навпаки – доводилося стримувати», – згадують товариші по зброї.

5 вересня 2024 року під час операції на Харківщині Влад загинув. Його група успішно виконала завдання, звільнивши 400 гектарів української землі. Вони чекали на евакуацію, коли ворог накрив їх вогнем артилерії, мінометів, дронів. Осколок 120-мм міни обірвав його життя…

Хоробрість, холодний розум і швидкість реакцій Владислава Тагаєва рятували життя побратимів фото: Спортивний комітет України/Facebook

18 вересня Ніжин прощався зі своїм Героєм. У Соборі Всіх Святих зібралися ті, хто любив, хто знав, хто пам’ятатиме Владислава вічно.

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Прощання із Владом Тагаєвим у Ніжині фото: nezhatin.com.ua

На сайті президента України розміщено петицію про присвоєння Владиславу Тагаєву звання Героя України (посмертно).

З ініціативи спецпідрозділу ГУР МО України «Артан» створено документальну стрічку «Форсаж»: швидкий і лютий. Історія воїна», присвячену Владу Тагаєву, яка зібрала спогади його побратимів. Бо історія його житиме далі – у серцях, у спогадах, у кожному вільному клаптику землі, за яку він віддав своє життя.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.