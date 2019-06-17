ПАРЄ закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару



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Застосування смертноїт кари ускладнює відносини Білорусі з ЄС

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликали Білорусь ввести мораторій на застосування смертної кари. Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ.

За словами генерального доповідача ПАРЄ з питання відміни смертної кари Тітуса Корлецяна, застосування даного покарання у Білорусі лише ускладнює відносини між країною та Європейським союзом.

«Європейські демократичні стандарти забороняють застосовувати смертну кару, незалежно від тяжкості злочину чи інших обставин. Білорусь вчергове показала, що не вписується в базові європейські стандарти», - заявив Корлецян.

За його словами, накладення мораторію, а потім і повна відміна смертної кари - єдина можливість Мінська просунутися до більш тісних відносин з Євросоюзом.

Раніше повідомлялося, що в Брунеї оголосили мораторій на смертну кару за гомосексуалізм.