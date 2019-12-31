Ердоган вніс у парламент подання щодо відправки турецьких військових у Лівію



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Парламент Туреччини розгляне законопроєкт по Лівії

Парламент Туреччини розгляне це подання вже 2 січня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту країни подання щодо розміщення турецьких військ у Лівії на прохання тамтешнього міжнародно визнаного уряду.

Про це повідомляє Anadolu.

Очікується, що парламент розгляне це подання вже 2 січня. Вочевидь депутати підтримають його, бо «Партія справедливості та розвитку» Ердогана та ультраправа «Партія націоналістичного руху» вже заявили про підтримку відправлення військ, а вони мають більшість.

Нагадаємо, міжнародно визнаний Уряд національної єдності Лівії звернувся до Туреччини з проханням про військову допомогу 26 грудня.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може відправити війська до Лівії на прохання Тріполі для підтримки уряду національної згоди під керівництвом прем'єр-міністра Лівії Фаїза Сараджа.

За його словами, в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК Вагнера і п’ять тисяч найманців з Судану, які підтримують бунтівного генерала Халіфи Хафтара.

До слова, помічник держсекретаря США Девід Шенкер заявив, що російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, «неймовірно дестабілізуючи ситуацію» в країні.

Раніше The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки повідомило, що учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.