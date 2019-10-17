Пасажирка авіакомпанії British Airways поскаржилася на «жалюгідну» їжу в літаку



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Представник British Airways відповів на твіт, погодившись, що їжа виглядала «трохи сумно»

Звичайний тофу з простим рисом і кукурудзяним качаном з консервної банки - обурилася вегетаріанка

Пасажирка рейсу авіакомпанії British Airways, що летіла з Канади (Ванкувера) до Великобританії у лондонському аеропорту Хітроу обурилася «по-справжньому жалюгідною» їжею, що їй дали у літаку і поскаржилася на неї в соцмережах.

Про це повідомляє Mirror.

Керолін Сондерс (Carolyn Saunders) опублікувала в Twitter фотографію вегетаріанського страви.

«British Airways, так виглядає вегетаріанська їжа, яку ви вважали за можливе подати в тривалому рейсі YVR-LHR. Хто-небудь з'їв би це? Звичайний тофу з простим рисом і кукурудзяним качаном з консервної банки», - підписала вона знімок.

@British_Airways This is the sad vegetarian meal you saw fit to give me on a long YVR-LHR flight. Would you eat this? Would anyone? Plain tofu with plain rice and a baby corn cob from a tin? Why do you think vegetarians don't like food? Pls do better. #airplanefood #frequentflyer pic.twitter.com/oWrLkoDZxb — Carolyn Saunders (@EndzoneFilms) 13 октября 2019 г.

Дівчина додала, що бортпровідниця знайшла їй іншу їжу. Вона також зазначила, що вегетаріанці часто стикаються з огидною їжею в літаках. «Будь ласка, скажіть своїм постачальникам, що ми не кролики. Нам подобається смачна ситна їжа!»- написала вона.

Представник British Airways відповів на твіт, погодившись, що їжа виглядала «трохи сумно».

Працівник авіакомпанії запевнив Сондерс, що її зауваження «були передані команді громадського харчування». Він звернув увагу на те, що пасажирка могла заздалегідь замовити одну з 14 спеціальних страв, включаючи вегетаріанську, веганську, безглютенову, кошерну і низькокалорійні.

У липні цього року пасажир авіакомпанії British Airways порівняв обід, що подається на борту літака, з собачої їжею.

За словами Еріка Бухер, він заплатив за квиток на рейс з Х'юстона в Лондон 700 фунтів стерлінгів (близько 22 тисяч грн), проте їжа не виправдала його очікувань.