Пасажирка авіакомпанії British Airways поскаржилася на «жалюгідну» їжу в літаку

Звичайний тофу з простим рисом і кукурудзяним качаном з консервної банки - обурилася вегетаріанка

Пасажирка рейсу авіакомпанії British Airways, що летіла з Канади (Ванкувера) до Великобританії у лондонському аеропорту Хітроу обурилася «по-справжньому жалюгідною» їжею, що їй дали у літаку і поскаржилася на неї в соцмережах.

Про це повідомляє Mirror.

Керолін Сондерс (Carolyn Saunders) опублікувала в Twitter фотографію вегетаріанського страви.

«British Airways, так виглядає вегетаріанська їжа, яку ви вважали за можливе подати в тривалому рейсі YVR-LHR. Хто-небудь з'їв би це? Звичайний тофу з простим рисом і кукурудзяним качаном з консервної банки», - підписала вона знімок.

@British_Airways This is the sad vegetarian meal you saw fit to give me on a long YVR-LHR flight. Would you eat this? Would anyone? Plain tofu with plain rice and a baby corn cob from a tin? Why do you think vegetarians don't like food? Pls do better. #airplanefood #frequentflyer pic.twitter.com/oWrLkoDZxb