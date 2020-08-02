В Афганістані ліквідували голову розвідки ІДІЛ
Абдуллу Оракзая вбили під час спецоперації
Співробітники спеціальних сил Афганістану ліквідували одного з ватажків розвідки екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абдуллу Оракзая.
Як повідомляє Інтерфакс, посилаючись на Афганський національний директорат безпеки, його підозрюють у причетності до численних атак на військові й цивільні об’єкти в Афганістані, які потягли за собою людські жертви.
Відомо, що Абдуллу вбили під час операції біля східного міста Джелалабад. Дату події не уточнюють.
Минулого тижня в доповіді ООН говорилося, що в Афганістані протягом перших шести місяців 2020 року зафіксовано 17 атак, вчинених «Ісламською державою», були жертви серед цивільного населення. У минулому році за аналогічний період було зареєстровано 97 нападів.
Загалом ООН повідомила, що за перші шість місяців 2020 року в Афганістані внаслідок насильства загинуло 1282 людини, а 2176 отримали поранення.
Водночас, зазначалося в документі, за перші шість місяців року число цивільних осіб, убитих і поранених через насильство по всій країні, скоротилося на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох людей, які забезпечували приховане фінансування терористичного угрупування «Ісламська держава» через свої установи в Сирії й Туреччині. Обидва фігуранти були пов’язані з мережею фінансового еміра «Ісламської держави».
Як повідомлялося, 26 липня, бойовики ІДІЛ атакували населений пункт на заході Сирії, викрали кілька автівок, підпалили будинки та вбили людину.