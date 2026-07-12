Пентагон розсекретив новий пакет документів про НЛО

До пакету увійшли 14 документів, 19 відео, чотири аудіозаписи та три зображення

Військовий пілот описав об'єкт, «не схожий ні на що» за 28 років служби

Міністерство війни США оприлюднило четвертий пакет розсекречених матеріалів про неідентифіковані аномальні явища (UAP) – загалом 40 файлів від Пентагону, NASA, ЦРУ, ФБР та Міністерства енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт відомства war.gov/UFO.

Що увійшло до пакета

«Сьогодні Департамент війни публікує четвертий випуск розсекречених та історичних файлів про неідентифіковані аномальні явища в межах Президентської системи розсекречення та звітності щодо контактів з UAP (PURSUE)», – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Звіт про хід виконання Project Sign, США 1948-1949 років Програма ВПС для дослідження природи та походження невпізнаних літаючих об'єктів фото: war.gov

Публікація містить 14 документів, 19 відео, чотири аудіозаписи та три зображення. Один зі звітів описує інцидент 2015 року на заводі Pantex поблизу техаського міста Амарілло, де складають ядерні боєприпаси, – тоді безпілотникоподібний безшумний об'єкт без видимого двигуна змусив охорону перевести об'єкт у режим локдауну.

Невирішений звіт з неідентифікованих аномальних явищ, Західні Сполучені Штати Америки, 1996 фото: war.gov

«Не схоже ні на що»

Серед матеріалів – свідчення військового пілота, який у 2019 році над східним узбережжям США побачив об'єкт, що рухався прямою лінією у протилежному напрямку на високій швидкості. За його словами, це було «щось, не схоже ні на що», що він бачив за 28 років служби в ВПС і флоті США.

Індо-Тихоокеанське командування США подало звіт про невстановлене аномальне явище фото: war.gov

До пакета також увійшло відео об'єкта у формі шестикутної зірки, зафіксованого військовими сенсорами над Жовтим морем у 2025 році, та кадри ще одного невпізнаного апарата над Східнокитайським морем. Окремо оприлюднили запис 2020 року над Атлантичним океаном – об'єкт бордового кольору заввишки 12–15 футів, який зовні нагадував деформовану кулю і рухався за вітром, не змінюючи напрямку.

Історичні документи та космос

Значну частину випуску склали архівні матеріали. Серед них – стенограма конференції 1949 року в Лос-Аламосі за участю провідних фізиків, зокрема причетних до Мангеттенського проєкту, де обговорювали спостереження так званих «зелених вогняних куль» поблизу однойменної національної лабораторії. Також оприлюднили документ 1948 року за програмою Project Sign – одного з перших урядових розслідувань «літаючих об'єктів», що містить 100 повідомлень за 1947–1948 роки.

До архіву додали й фотографії NASA з місії шаттла «Індевор» STS-80 1996 року, на яких видно невпізнаний об'єкт на низькій навколоземній орбіті.

З 19 по 7 грудня 1996 року, астронавти на борту космічного човника Колумбія зафіксували серію з трьох зображень невпізнаного об'єкта на низькій навколоземній орбіті фото: war.gov

У Пентагоні наголосили, що публікація не є доказом позаземного походження жодного з об'єктів і що частина випадків, імовірно, має цілком земне пояснення — атмосферні явища, метеозонди чи іноземні технології. Водночас відомство визнає: частина інцидентів залишається без остаточного пояснення. За словами речника, наступні пакети файлів наразі готуються до публікації.

Нагадаємо, перший пакет розсекречених файлів Пентагон оприлюднив ще 8 травня – тоді у відкритий доступ потрапило понад 160 документів, включно з матеріалами 1940-х років. Другий пакет – 64 файли, зокрема відео збиття невпізнаного об'єкта над озером Гурон ракетою AIM-9 Sidewinder, – опублікували 22 травня.