У Китаї з'явився двійник Ілона Маска: що про нього відомо

Феноменальна схожість із засновником Tesla кардинально змінила життя китайського кухаря – відвідувачі штурмують ресторан заради фото

У китайській провінції Шеньсі звичайний кухар-мангальник Ма Цзяньпін несподівано став інтернет-знаменитістю через разючу схожість із американським підприємцем Ілоном Маском. Відео, на якому він готує шашлики та обслуговує відвідувачів, випадково зняв один із клієнтів ресторану. Після публікації ролик швидко став вірусним у китайських соцмережах і набрав понад 800 тисяч вподобань. Про це пише «Главком» з посиланням на китайську міжнародну медіамережу CGTN.

Як шеф-кухар здобув популярність

Ма Цзяньпін спеціалізується на приготуванні страви барбекю та керує власним рестораном на північному заході Китаю в місті Тунчуань. За його словами, він уже понад десять років займається приготуванням барбекю, а раніше працював різноробом і електриком. Чоловік розповів, що ще кілька років тому знайомі помічали його схожість із Маском, однак справжню популярність він здобув лише після вірусного відео.

Так, стрімкий ріст популярності чоловіка розпочався після того, як один із відвідувачів зняв на відео процес його роботи – приготування шашликів та обслуговування гостей. Опублікований ролик швидко поширився соціальними мережами та став вирусним. Завдяки цьому заклад харчування перетворився на місцеву туристичну атракцію.

До ресторану почали приїжджати відвідувачі з різних міст Китаю, щоб побачити «двійника Маска» та сфотографуватися з ним. За словами співвласника закладу, потік клієнтів суттєво зріс, а прибуток ресторану приблизно подвоївся. Також Ма Цзяньпін уже отримав кілька пропозицій про співпрацю.

Сам Ма Цзяньпін зізнався, що не очікував такої уваги.

«Єдине, що я зараз відчуваю, – це трохи хвилювання», – сказав він журналістам.

Попри раптову популярність, кухар не планує залишати свою роботу. Він зазначив, що хоче й надалі займатися улюбленою справою та спокійно працювати в ресторані. Водночас чоловік розглядає можливість створення власного акаунта в соціальних мережах, хоча визнає, що майже не знайомий із веденням блогів чи онлайн-бізнесом.

У соцмережах користувачі активно жартують із незвичайної схожості кухаря з американським мільярдером. Серед найпопулярніших пропозицій – перейменувати ресторан на «SpaceX Barbecue» або «Космічне барбекю».

Сам Ілон Маск наразі не коментував появу свого нового китайського «двійника».

Нагадаємо, Ілон Маск нещодавно опинився в центрі скандалу після того, як різко прокоментував архівний виступ вагітної акторки Енн Гетевей на церемонії Human Rights Campaign 2018 року. Мільярдер назвав зірку «маріонеткою» та заявив, що вона «просто читає сценарій, який написав хтось інший», а також додав, що «у неї мізки як у пташки». Допис Маска викликав жваве обговорення в соцмережах і хвилю критики з боку частини користувачів.